Trabajadores del Hospital de Donostia denuncian la situación del parking: «Llegamos tarde y los pacientes pierden consultas»

«Los trabajadores llegamos tarde a trabajar y los pacientes pierden consultas por los problemas con el aparcamiento», denuncia Zuriñe Urdangarin, enfermera del Hospital Donostia. « ... Perdemos cientos de horas despertándonos mucho antes o dando vueltas para aparcar para poder llegar a tiempo a trabajar, pero los pacientes también quedan muy afectados por los problemas en el parking». Esta es la situación que viven en su día a día los profesionales de Osakidetza que trabajan en el Hospital Donostia. Han creado la plataforma 'Doako Parkinga Denontzat' para denunciar «la falta de alternativas y la situación insostenible» que viven a diario.

«Yo entro a trabajar a las 7.45 horas y el autobús desde mi casa me deja en el hospital a las 8.00, así que no me da tiempo. Tengo que despertarme mucho antes, a las 6.50 para poder llegar a tiempo. El Hospital Donostia tiene un gran problema de accesibilidad», explica Urdangarin. «En mi caso, trabajo en el ambulatorio de Iztieta pero hago guardias aquí. Es una situación complicada porque afecta a trabajadores y pacientes por igual», cuenta Asier Genua, médico en el ambulatorio de Iztieta, en Errenteria.

«Además, las obras del edificio de protonterapia han agravado el problema porque hay menos parking», añade Genua. La plataforma 'Doako Parkinga Denontzat' reclama alternativas y protesta ante la actitud de Osakidetza. «Hacen oídos sordos a nuestras reivindicaciones y no ofrecen alternativas. Se nos permitió que iban a habilitar autobuses lanzadera desde Illunbe pero no lo han hecho», protesta Eva Sein, también enferma del Hospital Donostia.

«Gratuidad del nuevo parking»

Otra cuestión por la que la plataforma ha mostrado su desacuerdo es la obligatoriedad de pago tanto para trabajadores como para pacientes. «Es inadmisible que en un hospital el parking sea de pago y se pierdan consultas por no poder aparcar», se quejaba Sein. «Estamos hartos de la insostenible situación del aparcamiento. Llevamos meses protestando pero Osakidetza no ofrece alternativas».

Se prevé que el nuevo parking provisional se abra a mediados de marzo. «Lo último que sabemos es que ese también va a ser de pago. Nosotros exigimos que sea gratuito. Todavía están a tiempo de cambiarlo. Perdemos 270 plazas de estacionamiento y además quieren que sea de pago», expresa Urdangarin. «Es evidente que las empresas privadas sacan beneficio económico del derecho de los pacientes y trabajadores para acceder al hospital», concluyen en el comunicado de la plataforma.

«Aunque la dinámica 'Doako Parkina Denontzat' la componemos trabajadores y trabajadoras de Osakidetza, la reivindicación no se limita a nuestro colectivo. Cientos de pacientes y familiares que acuden al hospital a diario también se ven afectados. Queremos difundir estas reivindicaciones y solicitar que Osakidetza cumpla sus promesas de una vez por todas», finalizaban los trabajadores concentrados.