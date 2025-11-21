Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadoras de residencias se han movilizado esta semana con tres días de huelga. Arizmendi

Trabajadoras de seis residencias de Gipuzkoa amplian la huelga hasta el 19 de diciembre

Lo han anunciado en la tercera jornada de movilizaciones de esta semana, la duodécima de lo que llevamos de 2025

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:33

Trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa han celebrado este viernes su tercera jornada de movilizaciones de la semana tras la del miércoles ... y la del jueves y el sindicato ELA ha anunciado que «el conflicto laboral ha dado un salto» al informar que las trabajadoras de seis residencias del territorio seguirán en huelga hasta el 19 de diciembre.

