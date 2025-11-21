Trabajadoras de seis residencias de Gipuzkoa amplian la huelga hasta el 19 de diciembre

Trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa han celebrado este viernes su tercera jornada de movilizaciones de la semana tras la del miércoles ... y la del jueves y el sindicato ELA ha anunciado que «el conflicto laboral ha dado un salto» al informar que las trabajadoras de seis residencias del territorio seguirán en huelga hasta el 19 de diciembre.

Los centros que continuarán con la huelga son concretamente los de Sagrado Corazón de Errenteria (Eulen Sociosanitario), Villa Sacramento de San Sebastián (Domusvi-Mitie), Txara II (Biharko Gipuzkoa), La Paz (GSR), San Juan de Zumaia (Clece mayores) y Argixao (Gerozerlan-Matia) de Zumarraga. Además, anuncian que «a menos que los contenidos solicitados sean puestos sobre la mesa por patronales o empresas, no descartan prolongar la huelga».

Las trabajadoras acumulan este 2025 doce jornadas de huelga en Gipuzkoa desde el inicio del conflicto. Denuncian la «falta de voluntad» negociadora de las patronales y en la rueda de prensa que han organizado frente a la Diputación de Gipuzkoa en Donostia ha expresado que la coalición de gobierno PNV-PSE «tiene una gran oportunidad en unos presupuestos que están por discutir. Más allá de los 53 millones de euros anunciados para construir nuevos edificios, las reivindicaciones de las trabajadoras deben de estar en los presupuestos y así empezar a dar pasos en igualdad de género». En esa línea, piden a la oposición «que no acepten presupuestos que no recojan las reivindicaciones de las trabajadoras, entre ellas contratos laborales al 100% y acabar con la brecha salarial».

ELA expone que «casi la mitad de las trabajadoras del sector tiene contratos parciales y la brecha salarial supera los 10.000 euros anuales y en el proyecto de presupuestos presentados se anuncia que se incrementará en un 12% la partida destinada a las políticas sociales para impulsar la creación de nuevas infraestructuras sociales, promover la transformación de los cuidados y dar respuesta a las realidades sociales emergentes. Esta ampliación de la partida, sin embargo, se pretende destinar un 83% a infraestructuras y no a la transformación y mejora real de los cuidados».