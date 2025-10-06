Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Tontos y listos

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:33

Comenta

Un tonto tira una piedra al mar y cien sabios no pueden sacarla. Había entrado en bucle con este proverbio, refrán, o lo que sea. ... Pero le he dado tantas vueltas que ahora creo que lo entiendo. Más te digo, es exactamente lo que está pasando en el mundo. Y no solo me refiero a la flotilla del amor, ese velero llamado Libertad, que ha surcado los procelosos mares enarbolando la bandera de la paz. Es tal el pifostio que están montando los iluminados del 'star system' global , que cien sabios acojonados no saben qué hacer ni con las banderas ni con las flotillas ni con la madre que parió a la ONU, la OTAN y adláteres. Y aquí lo dejo, porque esta columna no es de opinión política (ya me gustaría a mí).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  4. 4

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  5. 5

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  8. 8 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  9. 9

    Udalekus: la fina línea entre educar y adoctrinar
  10. 10 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tontos y listos