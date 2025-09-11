¿Qué tiempo hará el fin de semana en Gipuzkoa? Más sol en el interior y algunas lluvias débiles la costa

Tras una jornada de jueves marcada por nubosidad en la costa y un ambiente más soleado en el interior, la situación tenderá a mejorar de ... cara al fin de semana en Gipuzkoa, con un ligero ascenso de temperaturas en la vertiente cantábrica y sin grandes cambios en el resto. Las posibilidad de precipitaciones también irá remitiendo en los municipios costeros hasta dejar una tarde de sábado y un domingo luminosos.

El viernes arrancará el día con bastante nubosidad en la mitad norte y lluvias débiles en algunos puntos, aunque a medida que avance la jornada las precipitaciones remitirán y se abrirán claros. En la zona sur de Gipuzkoa, el ambiente seguirá siendo más soleado. Las temperaturas tenderán a bajar ligeramente, excepto en el sur de Álava y Navarra.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

El sábado dará comienzo a un fin de semana con cielos nubosos desde primera hora, donde no se descarta alguna precipitación débil, sobre todo en la vertiente cantábrica. No obstante, la tendencia será positiva, a lo largo de la tarde se abrirán claros y la noche se despedirá con cielos pocos nubosos. En cuanto a la mitad sur, el sol volverá a dominar desde por la mañana. Además se espera que el viento soplé del oeste, girando al norte durante las horas de la tarde.

Y para el domingo subida de temperaturas en todo el territorio y con sol para la segunda jornada de la bandera de La Concha. Se esperan que las máximas suban y puedan llegar a superar los 25 grados en la costa, mientras que en el interior podrían rozar los 30.