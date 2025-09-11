¿Qué tiempo hará el fin de semana en Gipuzkoa? Más sol en el interior y algunas lluvias débiles la costa
Las precipitaciones en el litoral irán remitiendo y serán débiles hasta terminar en un domingo que será luminoso y con ascenso de las máximas
Catalina Cárdenas
Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:07
Tras una jornada de jueves marcada por nubosidad en la costa y un ambiente más soleado en el interior, la situación tenderá a mejorar de ... cara al fin de semana en Gipuzkoa, con un ligero ascenso de temperaturas en la vertiente cantábrica y sin grandes cambios en el resto. Las posibilidad de precipitaciones también irá remitiendo en los municipios costeros hasta dejar una tarde de sábado y un domingo luminosos.
El viernes arrancará el día con bastante nubosidad en la mitad norte y lluvias débiles en algunos puntos, aunque a medida que avance la jornada las precipitaciones remitirán y se abrirán claros. En la zona sur de Gipuzkoa, el ambiente seguirá siendo más soleado. Las temperaturas tenderán a bajar ligeramente, excepto en el sur de Álava y Navarra.
El sábado dará comienzo a un fin de semana con cielos nubosos desde primera hora, donde no se descarta alguna precipitación débil, sobre todo en la vertiente cantábrica. No obstante, la tendencia será positiva, a lo largo de la tarde se abrirán claros y la noche se despedirá con cielos pocos nubosos. En cuanto a la mitad sur, el sol volverá a dominar desde por la mañana. Además se espera que el viento soplé del oeste, girando al norte durante las horas de la tarde.
Y para el domingo subida de temperaturas en todo el territorio y con sol para la segunda jornada de la bandera de La Concha. Se esperan que las máximas suban y puedan llegar a superar los 25 grados en la costa, mientras que en el interior podrían rozar los 30.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.