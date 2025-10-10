Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tiempo en Gipuzkoa el segundo fin de semana de octubre: sol y temperaturas por encima de lo normal

Los termómetros alcanzarán mañana en el interior del territorio los 25ºC. y solo dos menos en la costa

A. I.

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:04

Comenta

El segundo fin de semana de octubre se presenta con ambiente soleado y temperaturas agradables para la época del año, incluso por encima de lo ... normal. Nada que ver con la situación vivida siete días antes, cuando la lluvia hizo acto de presencia y era necesario abrigarse por el frío. Se podrá disfrutar de la playa y de los paseos, ya sean en cascos urbanos o en el monte. La mejoría ya se comenzará a sentir este mismo viernes y se acentuará mañana, sábado. Después de una madrugada en la que la temperatura media en Gipuzkoa no ha bajado de los 11 grados, incluso en varios puntos del territorio se han rozado o superado ligeramente los 16ºC., sobre todo en el litoral. Las máximas previstas para hoy rondarán entre los 20ºC en la costa y los 22ºC en el interior.

