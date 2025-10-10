El tiempo en Gipuzkoa el segundo fin de semana de octubre: sol y temperaturas por encima de lo normal

El segundo fin de semana de octubre se presenta con ambiente soleado y temperaturas agradables para la época del año, incluso por encima de lo ... normal. Nada que ver con la situación vivida siete días antes, cuando la lluvia hizo acto de presencia y era necesario abrigarse por el frío. Se podrá disfrutar de la playa y de los paseos, ya sean en cascos urbanos o en el monte. La mejoría ya se comenzará a sentir este mismo viernes y se acentuará mañana, sábado. Después de una madrugada en la que la temperatura media en Gipuzkoa no ha bajado de los 11 grados, incluso en varios puntos del territorio se han rozado o superado ligeramente los 16ºC., sobre todo en el litoral. Las máximas previstas para hoy rondarán entre los 20ºC en la costa y los 22ºC en el interior.

Santiago Gaztelumendi, director de estrategia y coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, confirma esta previsión señalando que el fin de semana será estable y anticiclónico.

La previsión de Euskalmet para mañana, sábado, también refleja un ambiente soleado y un ascenso de las temperaturas de unos tres grados con respecto a las de hoy. Las mínimas también serán suaves, con unos 10ºC en el interior y 15 en el litoral de Gipuzkoa. A primeras horas se formarán bancos de niebla en zonas del interior; en algunos puntos se disiparán rápidamente. El resto del día estará soleado, con el cielo prácticamente despejado. Soplará el viento del sur y durante las horas centrales y por la tarde entrará brisa en la vertiente cantábrica. En zonas de montaña el viento sur podría ser algo molesto, especialmente durante la mañana.

El domingo el tiempo soleado tendrá continuidad en Gipuzkoa. Estará soleado, prácticamente despejado por la mañana, y durante la tarde y noche irán llegando algunas nubes altas por el sur. Durante la mañana soplará el viento de componente sur flojo y por la tarde entrará la brisa en el litoral. Las temperaturas serán parecidas o subirán ligeramente, alrededor de dos grados tanto en la costa como en el interior de Gipuzkoa.

Con respecto al lunes y a la semana que marcará el ecuador de octubre, Santiago Gaztelumendi indica que las previsiones que se manejan señalan que hasta el viernes la situación será también estable y anticiclónica. No descarta que alguno de esos días se produzca alguna precipitación, pero siempre de carácter débil, según remarca.