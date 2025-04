Llega una nueva borrasca a Gipuzkoa: Así afectará 'Nuria' al territorio

A. Iparraguirre Miércoles, 2 de abril 2025, 11:38 | Actualizado 11:46h. Comenta Compartir

Una nueva borrasca atlántica, llamada esta vez 'Nuria', ha llegado a la península. Las tormentas volverán al norte, de acuerdo con la predicción de la ... Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), aunque en principio no en el caso de Gipuzkoa. Lo más significativo en el territorio será el viento del sureste. Se activará el aviso amarillo entre las seis de esta tarde y las nueve de la mañana del jueves, pero no se esperan precipitaciones. Las rachas podrían superar los 100 km/h en las zonas expuestas y los 80 km/h en las no expuestas. La alerta será también por riesgo relativamente alto de incendios forestales, entre las seis de esta tarde y hasta medianoche, y mañana hasta las nueve de la mañana.

Este miércoles predominará la alternancia de nubes y claros por la mañana, pero por la tarde aumentará la nubosidad y la inestabilidad. Las temperaturas bajarán unos pocos grados con respecto a ayer en Gipuzkoa. Las máximas rondarán los 18ºC tanto en el interior como en la costa del territorio. Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días La predicción de Euskalmet para mañana, jueves, señala que habrá muchas nubes, viento molesto y algunos chubascos. En Álava y en Navarra es donde más lluvia se esperan, con chubascos sobre todo en las horas centrales del día y por la tarde. En Gipuzkoa la lluvia será más ocasional e incluso podría no hacer acto de presencia. El viento seguirá soplando con cierta intensidad del sur-sureste, mientras que las temperaturas máximas apenas variarán. Noticia relacionada Marzo, con 149 litros, se queda como el tercero más lluvioso en la península desde 1961 El viernes seguirá el viento del sureste. Las temperaturas subirán y se volverán a superar los 20 ºC tanto en el interior como en la costa de Gipuzkoa. No se espera lluvia. De cara al primer fin de semana de abril se espera algo de nubosidad en Gipuzkoa y ambiente soleado el domingo, que podría prolongarse al menos hasta el martes, y con temperaturas máximas superiores a los 20ºC. El pasado mes de marzo la borrasca 'Konrad' afectó con fuerza a Gipuzkoa, con temperaturas gélidas a las puertas de la primaverar y nieve en las cimas.

