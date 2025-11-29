Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lourdes Salvador posa junto a su hijo Iñaki en Donostia, tras presentar la campaña de Atzegi ayer. Gorka Estrada

«No somos menos por tener discapacidad»

Atzegi ·

La asociación guipuzcoana advierte de que hoy en día «aún hay muchos retos por delante» entre los que destacan «el acceso a la vivienda, la educación y el ocio»

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

El acceso a ocio, educación o puestos de trabajo son, para la gran mayoría de la población, aspectos que se dan por hecho. Pero no ... hay que ir muy lejos para ver que, a día de hoy, cosas tan básicas como esas son un lujo para ciertos colectivos sociales, como el que defiende Atzegi, la asociación guipuzcoana en favor de personas con discapacidad intelectual. Una organización que da apoyo y lucha por los derechos de personas como Magda Dabrowska, legazpiarra de 25 años. «No somos menos que los demás por tener discapacidad. Queremos tener los mismos derechos, trabajar de lo que nos gusta y que nos acepten».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  4. 4 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  5. 5

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  6. 6 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  7. 7

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  8. 8

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  9. 9 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  10. 10

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «No somos menos por tener discapacidad»

«No somos menos por tener discapacidad»