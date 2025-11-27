Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una concentración de enfermeras en el Hospital Donostia.

Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería irán este viernes a la huelga

El colectivo pide una reclasificación profesional al subgrupo C1, lo que supondría un reconocimiento «profesional y económico acorde a nuestras funciones asistenciales»

B.C.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) han convocado para este viernes una huelga de 24 horas que afectará a hospitales y centros de atención primaria. Ante el paro, se han fijado servicios mínimos con el fin de garantizar la atención en urgencias y las unidades de hospitalización.

La movilización, impulsada por la plataforma TCAE Unidos por el C1 y respaldada por la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO), denuncia que el colectivo continúa encuadrado en el Grupo C2 de la administración pública, pese a que su titulación debería situarlo en el Grupo C1.

Según recuerdan en una nota, el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, establece que quienes poseen esta titulación deben estar clasificados en el Grupo C1. La norma lleva en vigor desde el 1 de noviembre de 2015, pero, explican, «diez años después sigue sin aplicarse».

Los técnicos subrayan que esta reclasificación supondría un reconocimiento «profesional y económico acorde a nuestras funciones asistenciales». En este contexto, más de 100.000 TCAEs de todo el país están llamados a secundar el paro, acompañado de concentraciones en hospitales y centros de salud de 11.30 a 12.30 horas.

«Nuestra labor es esencial para el funcionamiento del sistema sanitario, pero seguimos infravalorados. Exigimos justicia y el cumplimiento de la ley», afirman desde la plataforma convocante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  3. 3

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  4. 4

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  7. 7 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  8. 8

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  9. 9

    «Si hay vidas en juego en Errenteria, ¿quién explica que los bomberos de Donostia no salgan de manera automática?»
  10. 10 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería irán este viernes a la huelga

Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería irán este viernes a la huelga