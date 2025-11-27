Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería irán este viernes a la huelga El colectivo pide una reclasificación profesional al subgrupo C1, lo que supondría un reconocimiento «profesional y económico acorde a nuestras funciones asistenciales»

B.C. Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:11 Comenta Compartir

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) han convocado para este viernes una huelga de 24 horas que afectará a hospitales y centros de atención primaria. Ante el paro, se han fijado servicios mínimos con el fin de garantizar la atención en urgencias y las unidades de hospitalización.

La movilización, impulsada por la plataforma TCAE Unidos por el C1 y respaldada por la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO), denuncia que el colectivo continúa encuadrado en el Grupo C2 de la administración pública, pese a que su titulación debería situarlo en el Grupo C1.

Según recuerdan en una nota, el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, establece que quienes poseen esta titulación deben estar clasificados en el Grupo C1. La norma lleva en vigor desde el 1 de noviembre de 2015, pero, explican, «diez años después sigue sin aplicarse».

Los técnicos subrayan que esta reclasificación supondría un reconocimiento «profesional y económico acorde a nuestras funciones asistenciales». En este contexto, más de 100.000 TCAEs de todo el país están llamados a secundar el paro, acompañado de concentraciones en hospitales y centros de salud de 11.30 a 12.30 horas.

«Nuestra labor es esencial para el funcionamiento del sistema sanitario, pero seguimos infravalorados. Exigimos justicia y el cumplimiento de la ley», afirman desde la plataforma convocante.