STARTinnova Day 2025: una cita imprescindible para docentes que quieren transformar la educación La jornada reunirá este jueves en DV Gunea a profesionales de referencia en el ámbito educativo y digital

DV Martes, 18 de noviembre 2025, 13:58

Este jueves 20 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas, DV Gunea volverá a convertirse en el punto de encuentro de la innovación educativa con la 9ª edición de STARTinnova Day, una jornada clave para docentes, orientadores y equipos directivos comprometidos con el futuro de la educación. El evento tendrá lugar en EL DIARIO VASCO – DV Gunea (Paseo Mikeletegi, 1. Donostia) y los profesionales vinculados al ámbito educativo que deseen asistir pueden asegurar su plaza inscribiéndose en startinnovaday.diariovasco.com. Las plazas son limitadas.

Organizado por EL DIARIO VASCO y con el apoyo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, STARTinnova Day vuelve fiel a su esencia: abrir camino hacia una Escuela Emprendedora, valiente y capaz de anticipar los desafíos de un mundo en constante transformación.

En una realidad marcada por la digitalización, la hiperconexión y la incertidumbre, STARTinnova Day propone detenernos, mirar lejos y reflexionar sobre la educación que estamos construyendo. Bajo el lema: «Educar en la era digital: aprender, convivir y cuidar», la jornada invita a pensar más allá de las urgencias diarias -exámenes, horarios, burocracia-para imaginar cómo queremos que aprendan, convivan y crezcan las nuevas generaciones.

Transformar la educación desde dentro

La jornada reunirá a profesionales de referencia en el ámbito educativo y digital, que aportarán análisis, evidencias y experiencias reales para comprender y afrontar los retos actuales.

La apertura institucional, a las 10:00, correrá a cargo de Begoña Pedrosa, consejera de Educación del Gobierno Vasco. A continuación, a las 10:15, Carlos Magro, presidente de Educación Abierta, ofrecerá la ponencia «Prohibir ni educa ni protege: el reto de formar ciudadanía digital desde la escuela», en la que abordará cómo construir ciudadanía digital desde la escuela.

A las 10:45, el psicólogo Jordi Bernabeu Farrús presentará en su intervención «El impacto de los entornos digitales en adolescentes y jóvenes. De las preocupaciones a las evidencias» datos y evidencias sobre el impacto real de los entornos digitales en la juventud, ayudando a pasar de las preocupaciones a los hechos contrastados. Tras un breve coffee break a las 11:15, llegará el turno conocer experiencias inspiradoras de centros educativos de nuestro territorio: Marina Aranzabal (IES Lizardi) mostrará cómo un Plan Digital puede impulsar aprendizajes interdisciplinarios y profundos, mientras que Jaione Bikuña (Talaia Hondarribiko Eskola) compartirá su enfoque para una digitalización «con sentido», centrada en las personas.

La mañana culminará con una mesa redonda, de 12:15 a 13:00, bajo el título «Educar en la era digital: aprender, convivir y cuidar», con la participación de Magro, Bernabeu, Aranzabal y Bikuña. El cierre de la jornada está previsto para las 13:00.