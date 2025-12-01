Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias personas, en el edificio okupado de Martutene. G. Estrada

El servicio municipal de acogida urgente atiende a más de 3.000 personas al año

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Donostia cuenta con una amplia red de servicios destinados a garantizar la atención inmediata ante situaciones de urgencia social y a ... ofrecer apoyo integral a las personas sin hogar. En 2024 atendió a más de 3.000 personas pero, por muy completa que sea esa red, sus costuras se tensarán esta semana por la necesidad de acoger de golpe a un centenar de personas desalojadas del edificio okupado de Martutene.

