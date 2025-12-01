El servicio municipal de acogida urgente atiende a más de 3.000 personas al año

El Ayuntamiento de Donostia cuenta con una amplia red de servicios destinados a garantizar la atención inmediata ante situaciones de urgencia social y a ... ofrecer apoyo integral a las personas sin hogar. En 2024 atendió a más de 3.000 personas pero, por muy completa que sea esa red, sus costuras se tensarán esta semana por la necesidad de acoger de golpe a un centenar de personas desalojadas del edificio okupado de Martutene.

Fuentes municipales indican que esta red de atención urgente «responde tanto a episodios inesperados que generan desprotección como a la necesidad de acompañar procesos de exclusión más prolongados». Los principales servicios que en materia de emergencia y urgencia social ofrece el Ayuntamiento de Donostia son el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS), el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS), el Centro de Acogida a Familias, Gaueko Aterpea, el centro de día Hestia, 32 pisos de acogida y viviendas tuteladas y el albergue de invierno, que cuenta con 100 plazas adicionales.

De todos ellos, solo entre el SMUS y el CMAS ya superan las 3.000 personas atendidas al año. El Servicio Municipal de Urgencias Sociales, operativo 24 horas los 365 días del año, se ha consolidado como el primer recurso de respuesta ante emergencias sociales. En 2024 atendió situaciones derivadas de incendios, desalojos, atención urgente en domicilios de personas mayores o muertes repentinas, activando en siete ocasiones el protocolo de catástrofes. La labor del SMUS no se limita a la intervención inmediata: incluye también la gestión de recursos esenciales —como accesos a albergues, vales de farmacia o visitas domiciliarias de empadronamiento— y el acompañamiento profesional a personas que carecen de domicilio estable. En total, durante el pasado año atendió a más de 1.700 personas.

Por su parte, el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS) registró en 2024 más de 2.000 ingresos correspondientes a 1.411 personas diferentes, sumando cerca de 12.000 pernoctaciones. Y el Centro de Acogida a Familias atendió a 15 familias con menores.