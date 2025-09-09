Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una nueva sentencia anula el requisito del euskera para optar a una plaza de agente de movilidad en Donostia

El juzgado de San Sebastián estima el recurso interpuesto por un trabajador, interino desde 2010, que se presentó al proceso de estabilización de empleo de nueve plazas en 2022

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:53

El juzgado administrativo número 1 de San Sebastián ha anulado y dejado sin efecto el perfil lingüístico en el proceso de estabilización de empleo en ... la sección de agentes de movilidad de Donostia después de estimar el recurso interpuesto por un funcionario interino de la plantilla de los agentes de tráfico de movilidad que llevaba en su puesto desde 2010.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  2. 2 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada Â«por errorÂ» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8 Una pareja compra una casa de 310 metros cuadrados por 6.000 euros y recibe miles de comentarios en redes: «Llevaba 20 años cerrada»
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una nueva sentencia anula el requisito del euskera para optar a una plaza de agente de movilidad en Donostia

Una nueva sentencia anula el requisito del euskera para optar a una plaza de agente de movilidad en Donostia