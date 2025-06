La segunda quincena de junio arrancará con una semana preveraniega

Después de la tempestad, viene la calma. El refrán viene a colación de que este lunes habrá una clara mejoría en lo meteorológico. Según la ... previsión de Euskalmet, por la mañana todavía habrá nubes bajas, sobre todo de madrugada y primeras horas, pero a lo largo de la jornada la nubosidad irá a menos, quedando una tarde y noche con pocas nubes. El viento soplará del nordeste y las máximas volverán a subir. En el interior de Gipuzkoa los termómetros llegarán a los 26 ªC, y habrá unos tres grados menos en la costa. Atrás quedarán las intensas precipitaciones de un fin de semana marcado por la tromba de agua que dejó en el territorio más de 100 litros por metro cuadrado la noche del viernes al sábado. Este cambio posibilitará una la segunda quincena del mes preveraniega y ayudará a reparar los importantes estragos sufridos en Goierri y Tolosaldea por una tormenta «impredecible» que anegó viviendas, calles y garajes.

Todavía este domingo el ambiente será gris y húmedo, con lloviznas y algún chubasco débil que irán remitiendo da lo largo de la tarde. Las temperaturas máximas no superarán los 20 ºC en Gipuzkoa.

El martes las temperaturas volverán a subir con tiempo soleado. El cielo no estará completamente despejado, puesto que aparecerán algunas nubes altas, aunque el sol brillará con fuerza. El viento se fijará del este/noreste por la tarde y las temperaturas ya alcanzarán los 30 ºC en el interior de Gipuzkoa y los 26 ºC en puntos del litoral.

No se esperan cambios significativos al menos hasta el próximo viernes. Habrá que confiar en que la lluvia conceda una tregua el próximo fin de semana y no vuelva a ser pasado por agua, o al menos que las precipitaciones no sean tan intensas como las de la noche del viernes al sábado ya pasados.