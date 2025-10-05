San Sebastian Gastronomika da la vuelta al mundo desde este lunes

Vuelve San Sebastian Gastronomika - Euskadi Basque Country con voluntad de dar otra vuelta al mundo. Desde mañana y hasta el miércoles, con el prólogo ... hoy del concurso de callos, se celebra en el Kursaal la 27 edición del decano de los congresos de gastronomía. 'Tradición y regeneración' es el leit motiv de la cita, que cuenta con Río de Janeiro como ciudad invitada. La embajada carioca llega con su alcalde, Eduardo Paes, al frente. El programa del auditorio, por donde desfilarán algunos de los mejores cocineros del planeta, se completa con la tradicional feria que llena cada rincón del Kursaal.

El juego entre tradición y cambio que marca la edición de este año se representa bien en la ponencia que se dedica a la nao San Juan, la nave del siglo XVI que se reconstruye en Abaola: cocineros vascos de primera línea (Aitor Arregi, Pablo Loureiro, Josean Alija, Roberto Ruiz y Javier Rivero y Gorka Rico) imaginarán la cocina de ese momento histórico.

Chefs de América vendrán a Donostia en un viaje inverso de la nao. Mitsuharu Tsumura, del Maido de Miraflores, en Perú, elegido número uno este año en The World's 50 Best Restaurants, contará sus secretos el martes, pero por el escenario del Kursaal pasarán también clásicos como Pedro Subijana, los cocineros del Disfrutar, Albert Adrià o Aitor Zabala, el chef catalán que ha logrado la tercera estrella Michelin en 'Somni', su proyecto en Los Ángeles.

Mitsuharu Tsumura, del peruano Maido, elegido mejor chef del mundo, protagoniza una de las ponencias más esperadas

En la inauguración de mañana llegará el momento de los premios. El Premio Homenaje será para el chef británico Heston Blumenthal; el Gueridón de Oro lo recibirán ex aequo las Master of Wine Almudena Alberca y la enóloga Sara Pérez; el Pau Albornà i Torras de Periodismo Gastronómico recaerá en el crítico gastronómico José Carlos Capel, y el Tabernero Mayor se lo llevará Mariano García, del sevillano Restaurante Donald.

Gastronomika acogerá además la segunda edición del Congreso de Tabernas y Taberneros, donde se incluye el Campeonato del Mundo de callos de hoy. Será a las 13.45 en las terrazas del Kursaal, y entre los finalistas el único vasco es Conchi Jurado del restaurante Bikandi Etxea de Bilbao. También y siguen los populares campeonatos nacionales de ensaladilla, parrilla (el mércoles a mediodía) y sopa de pescado.

«Apostamos por las dos tendencias más poderosas de la gastronomía en estos momentos, la revisión o mirada hacia la tradición y la apuesta por la regeneración para superar el concepto de sostenibilidad: es momento de avanzar hacia una visión más audaz, que no solo sostenga el sistema actual, sino que lo transforme radicalmente». Lo dice Benjamín Lana, director de San Sebastian Gastronomika - Euskadi Basque Country.

El premio a Blumenthal

Respecto a los premios, Blumenthal «es uno de los cocineros más revolucionarios en la historia contemporánea de la cocina y ha llegado a liderar un imperio gastronómico con más de 700 empleados», explica la organización del congreso. «Es el cocinero que discutió el liderazgo mundial a Ferran Adrià y que fue elegido número 1 del mundo en 2005 por la lista The 50 Best Rastaurants tras llevar su restaurante The Fat Duck a la cima».

La programación del congreso se completa con una serie de actividades paralelas como la cena inaugural de mañana en el Palacio de Miramar, servida por una nómina de cocineros que incluye a Andoni Arranz, de la Sidrería Mendizabal de Astigarraga, y Diego Postigo del Muxumartin de Donostia.