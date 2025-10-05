Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cocineros, organizadores y autoridades en la presentación de esta edición en Albaola, en Pasaia. EFE

San Sebastian Gastronomika da la vuelta al mundo desde este lunes

De la cocina de la nao San Juan a Río de Janeiro como invitada, con homenaje a Blumenthal y los grandes concursos, este domingo es el prólogo con el campeonato de callos

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Vuelve San Sebastian Gastronomika - Euskadi Basque Country con voluntad de dar otra vuelta al mundo. Desde mañana y hasta el miércoles, con el prólogo ... hoy del concurso de callos, se celebra en el Kursaal la 27 edición del decano de los congresos de gastronomía. 'Tradición y regeneración' es el leit motiv de la cita, que cuenta con Río de Janeiro como ciudad invitada. La embajada carioca llega con su alcalde, Eduardo Paes, al frente. El programa del auditorio, por donde desfilarán algunos de los mejores cocineros del planeta, se completa con la tradicional feria que llena cada rincón del Kursaal.

