Trabajos en el edificio de protonterapia de Donostia. MORQUECHO
Salud dobla la inversión para la protonterapia y la ampliación de la ciudad sanitaria de Donostia

Eleva a 22 millones el montante destinado a la máquina contra el cáncer y el edificio de consultas externas del hospital

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

El Departamento de Salud ha doblado su inversión para la protonterapia y la ampliación de la ciudad sanitaria donostiarra en los Presupuestos vascos de 2026 ... que ayer fueron detallados consejería. Ha elevado de 12 a 22,8 millones de euros el montante destinado al edificio que albergará en su interior la máquina contra el cáncer donada por Amancio Ortega y al de consultas externas que se erigirá en el actual parking en superficie junto al Hospital Donostia.

