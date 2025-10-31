Salud dobla la inversión para la protonterapia y la ampliación de la ciudad sanitaria de Donostia

El Departamento de Salud ha doblado su inversión para la protonterapia y la ampliación de la ciudad sanitaria donostiarra en los Presupuestos vascos de 2026 ... que ayer fueron detallados consejería. Ha elevado de 12 a 22,8 millones de euros el montante destinado al edificio que albergará en su interior la máquina contra el cáncer donada por Amancio Ortega y al de consultas externas que se erigirá en el actual parking en superficie junto al Hospital Donostia.

El departamento que encabeza Alberto Martínez volverá a contar un año más con la mayor dotación económica en las Cuentas del próximo año, se llevará un tercio del total.

Principales inversiones OSI Donostialdea Protonterapia y consultas externas (22,8 millones), reforma fachada Edificio Materno (6,5).

OSI Goierri-AltoUrola Nuevo bloque quirúrgico Zumarraga (17).

OSI Alto Deba Obras para modernizar el hospital (6).

OSI Bidasoa Reforma bloque quirúrgico Bidasoa (5).

En lo que respecta a Gipuzkoa, en el apartado de infraestructuras destaca también la construcción del nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Zumarraga, que duplica también su presupuesto respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar los 17 millones de euros. Es el segundo montante más elevado que el Gobierno Vasco destinará a este materia.

La reforma de la fachada del Edificio Materno del Hospital Donostia también contará con una dotación considerable, de 6,5 millones. Casi la misma inversión que irá destinada a las obras para modernizar el hospital de Alto Deba (6). Otra reforma, la del bloque quirúrgico del hospital Bidasoa, contará con 5 millones para su renovación.

En materia de Atención Primaria, Salud ha proyectado la apertura de nuevos centros de salud en Bergara (4,3 millones), Loiola (1,9) en Donostia, Elgoibar (3), Lazkao (1.020.000) y Oñaurre (435.000) en Irun. Osakidetza también llevará a cabo una reforma integral en el centro de salud de Alegia (1,2 millones).

