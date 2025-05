Salud acelera para aprobar el decreto antes del 30 de junio

Miguel Villameriel San Sebastián Sábado, 17 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La integración total de Onkologikoa en Osakidetza acumula algunos años de retraso sobre el cronograma que se estableció en el convenio de vinculación firmado en 2018, pero ahora el Departamento vasco de Salud está determinado a cumplir con la última fecha que se marcó el consejero Alberto Martínez: el próximo 30 de junio. Para que esta vez sí sea posible, el Ejecutivo vasco debe aprobar el decreto de integración en un Consejo de Gobierno del próximo mes y que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) antes del 30 de junio, o en una fecha próxima. En cuanto se dé esa publicación, Onkologikoa ya estará absolutamente integrado en el Servicio Vasco de Salud y la Fundación Onkologikoa se extinguirá al perder su razón de ser.

«Estamos trabajando conforme al escenario del 30 de junio», aseguran desde el Departamento vasco de Salud, por lo que parece que esta vez sí será la vencida. El objeto del decreto es «integrar» Onkologikoa «como recurso de titularidad pública en la Administración General» de Euskadi. En el texto legal que está ultimando el Gobierno Vasco se detalla que la Fundación Kutxa cederá de forma gratuita a Osakidetza el edificio de Onkologikoa durante un plazo de «al menos 30 años», con la condición de que se destine a labores relacionadas con la oncología –lo que se da por supuesto–. También se indica que el Servicio Vasco de Salud «subrogará» al personal sanitario y no sanitario del centro. Es decir, los trabajadores de Onkologikoa pasarán a ser personal de Osakidetza.

Una puntualización que realiza el borrador del decreto es que «la adscripción del personal de Onkologikoa en el ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud no supone el reconocimiento de la condición de personal estatutario a dicho personal», por lo que no se convertirán en funcionarios de forma directa al no haber formado parte de un proceso de oposición. Aunque fuentes del Departamento de Salud apuntan que «en el futuro podrán presentarse a las OPE que se convoquen en Osakidetza como el resto del personal no estatutario», como es lógico. Además, el decreto establece que el personal del centro oncológico «mantendrá sus condiciones retributivas, así como el Convenio Colectivo».

Una curiosidad que recoge el decreto es que «en el edificio, y de forma visible, se mantendrá y conservará el anagrama de Kutxa Fundazioa en condiciones similares a las existentes».