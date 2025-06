El riesgo de pobreza se reduce en Euskadi pero afecta todavía a 325.000 vascos

Uno de cada siete ciudadanos vascos (14,8%), en torno a 325.000 personas, viven en situación de pobreza y/o exclusión social, o en ... riesgo de caer en ellas. Esta condición es mayor aún entre los menores de edad, colectivo donde este escenario afecta a uno de cada cinco niños y adolescentes (20,8%).

Una realidad que vuelve a poner de manifiesto la existencia de dos Euskadis. Por un lado la de los buenos datos económicos y de empleo, los salarios y nivel de vida por encima de la media –aunque las distancias en este caso se han recortado– o la de la también superior a la media capacidad de gasto y ahorro.

Por otro, bajo la Euskadi del bienestar se cronifica un estrato social que admite que no sería capaz de hacer frente a gastos imprevistos (22,5%), que no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (17,7%), que no podría sustituir un mueble viejo o estropeado (16,3%), que no puede mantener una temperatura adecuada de su vivienda en invierno (12%), o que incluso no se permite el 'lujo' de gastarse una pequeña cantidad de dinero en sí mismo una vez por semana (9,2%), participar regularmente en actividades de ocio que supongan un desembolso económico (8,7%), o que se ve abocado a cometer retrasos en los pagos relacionados con la vivienda o en compras a plazos (7%).

Así lo constata el último informe sobre la pobreza en España que elabora la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que en el Estado la conforman 19 redes autonómicas y 22 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y que engloban a más de 8.000 entidades sociales.

El estudio recopila y evalúa de forma pormenorizada los principales indicadores de pobreza, exclusión social y desigualdad que se publican, los agrupa en tres grandes campos: Tasa de Pobreza, Carencia Material y Social Severa, y Baja Intensidad de Empleo en el Hogar, y en última instancia los aglutina en la llamada tasa Arope (At risk of poverty and/or exclusion; en riesgo de pobreza y/o exclusión), común para el conjunto de la Unión Europea y que refleja el porcentaje de población que se encuentra en alguna de esas situaciones. El informe publicado ayer se sustenta en los datos correspondientes a 2024.

Mejor que España y la UE

La persistencia de una proporción no menor de ciudadanos vascos que no logra n salir de la pobreza o de sus límites no esconde que las situaciones de vulnerabilidad van reduciéndose tras la pandemia de Covid y que Euskadi es la comunidad autónoma con una mejor situación relativa.

La tasa vasca del 14,8% es la más baja de España, muy por debajo de la media estatal (25,8%) y de las regiones que lideran la tabla: Melilla (44,5%), Ceuta (42,2%), Andalucía (35,6%), Castilla-La Mancha (34,2%) y Extremadura (32,4%). Por encima de Euskadi aparecen Baleares (16,2%), Navarra (18,3%), Galicia (18,8%), Cataluña (20,5%) y Madrid (20,9%).

El País Vasco también se sitúa en mejor situación que la media europea (21%), donde los países más desfavorecidos son Bulgaria (30,3%), Rumanía (27,9%), Grecia (26,9%), Lituania (25,8%) y la propia España (25,8%). Solo la República Checa (11,3%) y Eslovenia (14,4%) presentan una sociedad aparentemente más igualitaria que la vasca.

Ese buen dato relativo en términos comparativos hace que el índice de pobreza y/o exclusión de la Comunidad Autónoma Vasca mejore el objetivo del 20,1% marcado a este respecto por la Agenda 2030 para el año pasado.

La posición de Euskadi se sostiene en que presenta también los datos más bajos en la Tasa de Pobreza (9,4% frente al 19,7% de media estatal y el 41,4%de Melilla)y en pobreza severa (4,6%, frente a un promedio del 8,4%y el 20,8%de Melilla). En el apartado de Carencia Material y Social Severa, la sufren el 4,6%de los vascos. Un dato mejor que la media (8,3%) pero que no es el mejor del Estado, pues presentan un mejor resultado La Rioja (3,7%) y Baleares (4,3%).

Peor posición ocupa el País Vasco en la estadística que refleja la cantidad de personas que viven en hogares en los que la existencia de uno o varios empleos no es garantía de estabilidad o solvencia económica. Esa precariedad la sufren el 6,9%de los vascos. De nuevo el dato es mejor que la media (8%), pero en esta ocasión hay hasta seis comunidades en mejor posición. Son Baleares (4,2%), Madrid (4,9%), La Rioja (5,2%), Aragón (5,5%), Murcia (5,9%), y Cataluña (6,1%).

El factor vivienda

Esta peor situación respecto a los otros indicadores obedecería en parte al elevado precio de la vivienda en Euskadi, que se lleva un porcentaje sustancial del dinero disponible de la ciudadanía vasca, especialmente de la que vive de alquiler.

En el caso de los menores de 18 años, viven en situación de vulnerabilidad o rozándola el 20,8% de los vascos, frente al 34,6% de media y solo peor que el 17,5%de Galicia.