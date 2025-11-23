Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eibarko raketistak Donostian 1938 urtean. XX. mendeko lehen erdian ospe handia izan zuten.
Iruntzietara

Kirolari-haztegi txiki bezain emankorra

Izaera ·

Lurralde txikia izanagatik, modalitate ezberdin askotan protagonista bihurtu diren kirolari ugari eman du Gipuzkoak. Hainbat faktorek egiten dute kirolari-haztegi oparo

Olatz Elosegi

Olatz Elosegi

Igandea, 23 azaroa 2025, 09:38

Comenta

Raketistak

Lehen emakume kirolari profesionalak, miretsi nahiz mespretxatuak

Azken urteetan hainbat lanek -'Raketistak lehen eta orain' Jon Juanes Iragorrik zuzenduriko dokumentalak edo 'Las pelotaris 1926' telesailak- euren istorioa nolabait berreskuratu duen arren, askok oraindik ez dituzte identifikatuko argazkian agertzen diren kirolariak. Ezta Estatuko lehen emakume kirolari profesionalak izan zirela jakin ere. XX. mendearen lehen erdian, emakumeen rola guztiz markatuta zegoen hartan, euskal raketistak euren lekua eskuratzeko gai izan ziren, kasu askotan familien sostengu ere bihurtuz. Frontoiak betetzen zituzten -kanpoan bereziki, etxekoetan mespretxua ere jaso baitzuten-, zaleen miresmena zuten, diru asko mugitzen zen haien inguruan... Pilotan gizonezkoak baino gehiago izatera ere iritsi ziren; 1943an, esaterako, 1.432 pilotari federatuetatik 734 emakumeak ziren. 1946an, baina, frankismoak lizentziak emateari utzi zion, eta hortxe hasi zen beherakada. Ospea galduz joan ziren, euren ekarpena oroimenetik ia guztiz desagertu arte.

Emakumeak

Salbuespena izatetik euren rola emaitzekin aldarrikatzera

Eurak, raketistak, dira 'Ipuskoa bizi'-ren atal honetan agertzen diren ia emakume bakarrak. Gizonezkoek ia bere osotasunean hartzen zuten esparru batean salbuespena izan zirenaren seinale. Zorionez bestelakoa da egungo Gipuzkoako kirolaren argazkia, emakumeak, kostata bada ere, euren lekua hartzen joan baitira. Eta ez nolanahikoa, beraiek izaten ari dira albiste pozgarri askoren eragile azken urteetan: dominak Joko Olinpikoetan, munduko txapelketak, ligak eta kopak... Bereziki deigarria da, nola ez, futbolean izandako gorakada -Gipuzkoan, 100 futbolaritik 20 emakumeak dira egun-, baina beste hainbat modalitatetan ere protagonista dira dagoeneko emakumeak, taldean nahiz bakarka: eskubaloian, saskibaloian, hockeyan, surfean, txirrindularitzan, alpinismoan... Hala eta guztiz ere, berdintasunerako bidean oraindik ere pauso ugari geratzen direla ezin uka: soldata-arrakala, erabaki-postuetan emakume gehiago egotea, azpiegitura duinak atontzea, kontziliazioa eta amatasuna, merezi duten jarraipena eskaintzea... Eta, oro har emakumeek gizonezkoek baino kirol gutxiago egitea eragiten duten faktoreak identifikatu, aztertu eta ahal den heinean gainditzea. Hor erronka.

Erronkak

Desafioak, gure kirolaren garapenaren motorra

'Ipuskoa bizi'-ren atal honek eskaintzen dizkigun irudien artean, bada Debako frontoian, ikusle andanaren aurrean, jokatzen ari den pilota partida bitxia: bikotea hirukotearen aurka. Desafioren baten ondorio izango zela pentsa daiteke, halakoak ohikoak ez ezik ia oinarrizkoak izan baitira gure kirolean eta haren garapenean. Baserrietako gizon-emakumeen arteko erronkek bihurtu zituzten, finean, kirol diziplina haien eguneroko lanak. Halakoak daude historiarako geratu diren kirol-balentria askoren atzean eta, eta garai ilunetan herri kirolek bizirik irautea ere bermatu izan dute erronka horiei loturiko diru apustuek. Izan ere, biak, desafioak eta apustuak, izan dira kirolaren bilakaeraren motorra gurean urte askoan; eta lehenak indarra galdu badu ere ezin esan gauza bera bigarrenaz, tamalez.

Urtain

Kirolaria mito bihurtu zuten argi eta, batez ere, ilunak

Puntako kirolari asko eman ditu Gipuzkoak, baina zaila da Jose Manuel Ibar 'Urtain' bezalako pertsonaia bat topatzea, mito oro sortzeko behar izaten diren osagaietako asko elkartu baitziren haren ibilbidean, argi baino ilun gehiagorekin. Felipe Luis Manero idazleak hala deskribatu zuen 'Urtain: Retrato de una época: 26 (Vidas)' liburuan: «Urtain eleberri bateko pertsonaia da berez (...). Bere bizitza greziar tragediako heroi baten istorioa da, Zestoako bere baserriko apaltasunetik gailurrera iristen dena, Espainiako pertsona ezagunenetakoa bihurtuz. Eta heroi on guztien moduan, erortzea zegokion».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «'Txantxagorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  4. 4 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  5. 5 El surf llora la pérdida de un visionario
  6. 6 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  7. 7 Barrene adorna con una genialidad una victoria enorme
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  10. 10

    La Real remonta y por fin despega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kirolari-haztegi txiki bezain emankorra

Kirolari-haztegi txiki bezain emankorra