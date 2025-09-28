Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Zigarro-egile talde bat Donostiako tabako fabrikatik irtetean, 1928an. Marin
Gipuzkoartasunaren funtsa

Izaera Nortasuna eraikitzeko oinarrizkoa, industriak gure garapen ekonomikoaz gain pasaia, ogibideak, kultura eta gizarte kohesioa ere moldatu ditu

Olatz Elosegi

Olatz Elosegi

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:02

  1. 1

    Ondarea

    Gipuzkoaren eta gipuzkoarron nortasunaren oinarria

Atotxako giro berezia bertatik bertara ezagutzeko eta Belle Epoque garaiko Donostian barrena pasieran ibiltzeko aukera eskaini ostean, Gipuzkoaren eta gipuzkoarren nortasunaren bilakaeran ezinbesteko izan den ... piezari erreparatu dio 'Ipuskoa bizi'-ren hirugarren atalak. Lurraldearen ekonomia eta historia ez ezik, haren kultura, paisaia, demografia..., bizimodua, oro har, guztiz markatu ditu industriak, bere nortasunaren ezinbesteko ezaugarri bihurtu arte. Burdinari loturiko lurraldea, XIX. mendean modernizazio prozesu bati ekin behar izan zion ezinbestean, eta iraganari uko egin gabe bide berriak jorratzen asmatu zuen XX.ean. 1940an Gipuzkoan lanean ari zen biztanleriaren %41 industrian ari bazen, 1950ean %47koa zen ehuneko hori, 1954an %54 eta 1963an %61.

