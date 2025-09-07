Eider Mendoza: «El milenio nos está permitiendo conocer mejor nuestras raíces» La diputada general destaca que «Gipuzkoa es solidaria, industrial, diversa y muy euskaldun»

Eider Mendoza, diputada general del Gipuzkoa, celebra el milenio del territorio como una oportunidad para reforzar valores, tender puentes entre generaciones y soñar con una Gipuzkoa «cohesionada, democrática e igualitaria» dentro de cien años.

- ¿Qué destacaría del milenio de Gipuzkoa?

- Creo que estamos celebrando esta efeméride un poco 'a la guipuzcoana'. Sin mucho ruido, pero con numerosas actividades y encuentros que nos están permitiendo conocer un poco mejor nuestras raíces, reivindicar los valores que nos unen y, sobre todo, generar espacios de encuentro entre las y los guipuzcoanos a través de la cultura y de nuestras tradiciones. Destacaría el acto institucional de julio en Tolosa, que logró unir en una soka-dantza a representantes institucionales de todos los colores, con la participación de más de 70 alcaldes y alcaldesas. También mencionaría el gran concierto Ura Bidean Kantuz, que será el 13 de diciembre en Ilunbe, en el que más de 10.000 personas cantarán al unísono en euskera.

- ¿Qué nos caracteriza a los guipuzcoanos? ¿Cuáles son sus características?

- Somos un territorio con un fuerte sentido comunitario, con unos valores muy marcados que nos han ayudado a avanzar y a superar dificultades. A diario, miles de personas se comprometen con esos valores. Gipuzkoa es solidaria, muy euskaldun, cada vez más diversa y con una característica que marca tanto nuestra economía como nuestra sociedad y nuestra cultura: somos un territorio industrial, base de las cotas de bienestar que hemos alcanzado en los últimos años.

- Gipuzkoa es un territorio de fronteras. ¿Cómo nos ha modelado esa configuración?

- Gipuzkoa está en el corazón del País Vasco, somos bisagra entre Iparralde y Hegoalde. Además, somos un lugar de tránsito europeo. Se trata de una característica que ha marcado nuestra historia y que marca nuestro presente. Hemos recibido y recibimos influencias culturales, económicas y sociales de todo tipo. Eso nos ha llevado probablemente a ser vanguardia en muchos ámbitos.

- ¿Qué valores perduran y qué otros valores hay que trabajar o recuperar?

- Existen valores que perduran y que nos marcan, como un fuerte sentido de la igualdad y de la justicia, el auzolan, el pensamiento crítico, el carácter emprendedor, la protección de nuestra cultura y del euskera, la apertura al mundo, la hospitalidad y el trabajo bien hecho. También la firme voluntad de organizarnos y gobernarnos a nosotras y a nosotros mismos. Tampoco somos ajenos al individualismo y al consumismo rampante en el mundo; debemos trabajar para que prevalezcan los valores de comunidad que nos caracterizan.

- ¿Cómo podemos enganchar a los jóvenes con sus raíces?

- Creo que la cultura y la creación artística son uno de los medios más potentes para conectar generaciones, renovar tradiciones y de analizar de forma crítica también algunas de las realidades del pasado. Además, generar nuevas experiencias alrededor de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestras instituciones propias, también puede contribuir mucho en ello.

- ¿Cómo podemos construir esos puentes entre pasado, presente y futuro?

- Es importante alejarnos de posturas demasiado idealizadas de nuestro pasado. Por ello me parece vital, por un lado, recuperar y trabajar tanto la memoria sobre nuestro pasado histórico como la memoria de nuestra historia reciente, precisamente porque hemos vivido décadas de violencia en la que han sufrido muchas personas. Es algo sumamente importante para construir esos puentes con el pasado.

- ¿Cómo imagina la Gipuzkoa del futuro?

- Me gustaría que dentro de cien años Gipuzkoa siga siendo una comunidad cohesionada, democrática, igualitaria y avanzada en lo económico y en lo social, que dé importancia a la vida y a las personas, que ofrezca oportunidades, que cuide su entorno natural, y que haya acertado a la hora de preservar sus instituciones propias, su idioma, su cultura y sus valores.

