Operarios de Patricio Echeverría, ahora Bellota Herramientas, trabajan el hierro candente, en Legazpi.

Rafa Zulaika

Director del Museo de la Máquina-Herramienta de Eigoibar
«Buscar siempre lo nuevo y lo mejor ha sido una seña de identidad»

«Inteligente, innovadora,en evolución, resiliente y vinculada al país ¿Qué más le podemos pedir?», expresa

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:02

Si la industria es el alma de Gipuzkoa, la máquina-herramienta es su corazón. Un corazón que late, porque está vivo. Se demuestra a ciencia ... cierta en el Museo de la Máquina-Herramienta de Elgoibar. Cuando el motor de vapor arranca, todas las máquinas se ponen a funcionar con un sistema de poleas que parece ballet. Tornos, fresadoras... Auténticas joyas de la manufactura, ideadas con un fin puramente práctico pero que hoy causan admiración por su belleza. «Parecen esculturas», expresa el director del museo, Rafa Zulaika.

