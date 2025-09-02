Las revisiones gratuitas de bicicletas con la Mugi llegan a 20 municipios de Gipuzkoa

La Semana Europea de la Movilidad vendrá acompañada de nuevo en Gipuzkoa por el programa 'Pon a punto tu bici con Mugi', que tiene como ... objetivo sensibilizar a la ciudadanía guipuzcoana sobre los beneficios relacionados con el uso de un transporte sostenible, en particular el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Entre el lunes 15 y el miércoles 24 de septiembre, una furgoneta-taller visitará 20 localidades guipuzcoanas con el objetivo de ofrecer un servicio básico de reparación de bicicletas a todas las personas que se acerquen con su tarjeta Mugi personalizada. Asimismo, en colaboración con la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa, se ofrecerá un servicio dirigido a aquellas personas que no dispongan de una tarjeta Mugi y quieran solicitarla.

Azahara Domínguez, diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, ha presentado este proyecto junto a Iñigo García, concejal de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente de Donostia, que además de fomentar los hábitos de vida saludables, también promueve el uso de transporte público a través de la tarjeta Mugi.

Según ha informado Domínguez, durante esta edición la ruta que recorrerá la furgoneta-taller se ampliará a ocho municipios más que el año pasado, visitando nuevas localidades como Deba, Azkoitia, Orio, Hondarribia, Oiartzun, Villabona, Beasain y Ordizia, que se suman a los municipios de anteriores ediciones como Eibar, Zumarraga, Legazpi, Arrasate, Bergara, Azpeitia, Donostia, Lasarte-Oria, Zarautz, Irun, Errenteria y Tolosa. «Es una iniciativa muy bonita en la que cada año participa más gente, por eso este año hemos ampliado el recorrido», ha destacado la diputada. Además de los servicios que ofrece el furgón, al igual que en anteriores ediciones, las personas que se acerquen al taller móvil podrán participar en el sorteo de dos bicicletas, así como la posibilidad de ganar 60 recargas con un valor de 20 euros en sus tarjetas Mugi.

Con el objetivo de sensibilizar al público joven, por primera vez, esta propuesta se ampliará a un centro educativo. El próximo 18 de septiembre, cerca de 60 alumnos del tercer ciclo de primaria del centro escolar de Harri Berri-Oleta de Altza, participarán tanto en clases teóricas como prácticas en las que los jóvenes aprenderán las normas básicas de seguridad, así como recomendaciones para circular con las bicicletas en la ciudad. De la misma manera, los estudiantes también podrán poner a prueba sus habilidades sobre dos ruedas en un circuito que se instalará en el espacio exterior del centro. Con este nuevo proyecto juvenil, el programa se amplía de forma intergeneracional, con el propósito de que todos los usuarios fomenten el uso del transporte público al igual que el uso de las bicicletas, para poder circular de una manera más sostenible y eficiente concienciados con el cuidado del medio ambiente.