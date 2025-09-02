Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Azahara Domínguez e Iñigo García, este martes en la plaza Gipuzkoa de Donostia.

Las revisiones gratuitas de bicicletas con la Mugi llegan a 20 municipios de Gipuzkoa

La iniciativa 'Pon a punto tu bici' impulsada por la Diputación tiene el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible en la Semana Europea de la Movilidad

Josu Collantes

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:11

La Semana Europea de la Movilidad vendrá acompañada de nuevo en Gipuzkoa por el programa 'Pon a punto tu bici con Mugi', que tiene como ... objetivo sensibilizar a la ciudadanía guipuzcoana sobre los beneficios relacionados con el uso de un transporte sostenible, en particular el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Entre el lunes 15 y el miércoles 24 de septiembre, una furgoneta-taller visitará 20 localidades guipuzcoanas con el objetivo de ofrecer un servicio básico de reparación de bicicletas a todas las personas que se acerquen con su tarjeta Mugi personalizada. Asimismo, en colaboración con la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa, se ofrecerá un servicio dirigido a aquellas personas que no dispongan de una tarjeta Mugi y quieran solicitarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  3. 3 El Sadar, nueva casa de Becker
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  10. 10

    Sadiq no sale de la Real, de momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las revisiones gratuitas de bicicletas con la Mugi llegan a 20 municipios de Gipuzkoa

Las revisiones gratuitas de bicicletas con la Mugi llegan a 20 municipios de Gipuzkoa