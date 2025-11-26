Dos heridos en un accidente de chapa en la N-I en Villabona
El siniestro se ha producido pocos minutos después de otro similar y se han generado colas que han llegado a los 4 kilómetros
A. I.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:14
Dos accidentes de chapa ocurridos alrededor de las 07.45 horas han generado retenciones que han alcanzado los cuatro kilómetros en la N-I a ... la altura de Villabona, sentido Donostia. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los siniestros se han producido en un espacio de tiempo de pocos minutos una vez formada la cola. Un carril ha tenido que ser cerrado al tráfico hasta la retirada de los vehículos y la limpieza de la calzada. Dos jóvenes han tenido que ser hospitalizados como consencuencia del segundo siniestro, según han indicado las mismas fuentes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión