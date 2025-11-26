Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos heridos en un accidente de chapa en la N-I en Villabona

El siniestro se ha producido pocos minutos después de otro similar y se han generado colas que han llegado a los 4 kilómetros

A. I.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:14

Dos accidentes de chapa ocurridos alrededor de las 07.45 horas han generado retenciones que han alcanzado los cuatro kilómetros en la N-I a ... la altura de Villabona, sentido Donostia. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los siniestros se han producido en un espacio de tiempo de pocos minutos una vez formada la cola. Un carril ha tenido que ser cerrado al tráfico hasta la retirada de los vehículos y la limpieza de la calzada. Dos jóvenes han tenido que ser hospitalizados como consencuencia del segundo siniestro, según han indicado las mismas fuentes.

