Vista de las retenciones en la N-I por el accidente en Villabona.

Retenciones por un accidente en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao

La colisión de dos coches provoca media hora de retenciones en la N-I en Villabona

A. I.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:16

Un accidente en la GI-20 a la altura de Donostia, sentido Bilbao, está provocando retenciones de al menos tres kilómetros desde las 08.30 ... horas, según informa el Departamento de Seguridad. Tres vehículos han colisionado poco antes del túnel de Aiete. No hay heridos.

