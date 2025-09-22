Retenciones por un accidente en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao
La colisión de dos coches provoca media hora de retenciones en la N-I en Villabona
A. I.
Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:16
Un accidente en la GI-20 a la altura de Donostia, sentido Bilbao, está provocando retenciones de al menos tres kilómetros desde las 08.30 ... horas, según informa el Departamento de Seguridad. Tres vehículos han colisionado poco antes del túnel de Aiete. No hay heridos.
Por otra parte, el choque de dos vehículos en la N-I a la altura de Villabona, sentido Donostia, ha generado a primera hora de esta mañana retenciones que han alcanzado los tres kilómetros. Según ha informado el Departamento de Seguridad, el accidente se ha producido alrededor de las ocho de la mañana. Un carril ha quedado cortado pero ha sido reabierto unos quince minutos después. En media hora ya estaban retirados de la calzada los turismos implicados por lo que poco a poco han ido disminuyendo las colas.
