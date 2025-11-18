Retenciones en la N-I en Legorreta, sentido Irun, por la colisión de un camión y una furgoneta
LLas colas alcanzan ya los ocho kilómetros y se han habilitado desvíos por la GI-2131 y por la salida 422
A. I.
Martes, 18 de noviembre 2025, 08:04
La colisión de un camión y una furgoneta en la N-I a la altura de Legorreta, sentido Irun, está generando retenciones que alcanzan ya ... los ocho kilómetros, según informa el Departamento de Seguridad. El accidente se ha producido pocos minutos antes de las siete de la mañana. Uno de los carriles está cerrado por el accidente y se ha habilitado un desvío por la GI-2131, en Ordizia, y otro por la salida 422. El conductor de la furgoneta ha sufrido heridas, en principio de carácter leve, y ha sido trasladado en ambulancia a la Clínica de la Asunción de Tolosa.
Las retenciones llegan hasta Beasain, donde la colisión de tres vehículos minutos antes de las ocho de la mañana ha dificultado el tráfico en sentido Vitoria.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión