Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I en Legorreta, sentido Irun, por la colisión de un camión y una furgoneta
Retenciones a la altura de Beasain por la colisión de un camión y una furgoneta en la N-I este martes por la mañana. Josu Zabala

Retenciones en la N-I en Legorreta, sentido Irun, por la colisión de un camión y una furgoneta

LLas colas alcanzan ya los ocho kilómetros y se han habilitado desvíos por la GI-2131 y por la salida 422

A. I.

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:04

Comenta

La colisión de un camión y una furgoneta en la N-I a la altura de Legorreta, sentido Irun, está generando retenciones que alcanzan ya ... los ocho kilómetros, según informa el Departamento de Seguridad. El accidente se ha producido pocos minutos antes de las siete de la mañana. Uno de los carriles está cerrado por el accidente y se ha habilitado un desvío por la GI-2131, en Ordizia, y otro por la salida 422. El conductor de la furgoneta ha sufrido heridas, en principio de carácter leve, y ha sido trasladado en ambulancia a la Clínica de la Asunción de Tolosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  5. 5 Cenando con Pablo señala un postre vasco como lo más sobrevalorado de la gastronomía española: «No tiene nada especial»
  6. 6 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  7. 7 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»
  8. 8

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  9. 9 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  10. 10

    Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retenciones en la N-I en Legorreta, sentido Irun, por la colisión de un camión y una furgoneta

Retenciones en la N-I en Legorreta, sentido Irun, por la colisión de un camión y una furgoneta