Retenciones en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao, por dos coches accidentados
El siniestro se ha producido alrededor de las ocho de la mañana a la altura del túnel de Polloe y no hay heridos
A. I.
Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:44
La GI-20 sufre retenciones desde las ocho de la mañana por una colisión de chapa entre dos vehículos en San Sebastián, sentido Bilbao. El ... siniestro se ha producido a la altura del túnel de Polloe y no hay heridos, según informa el Departamento de Seguridad. La Ertzaintza regula el tráfico y se está a la espera de la retidada de los turismos que ocupan el carril izquierdo. A esta hora las colas superan los tres kilómetros en ese punto.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.