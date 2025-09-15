Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao, por dos coches accidentados
Vista de las retenciones por el accidente. A. L.

Retenciones en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao, por dos coches accidentados

El siniestro se ha producido alrededor de las ocho de la mañana a la altura del túnel de Polloe y no hay heridos

A. I.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:44

La GI-20 sufre retenciones desde las ocho de la mañana por una colisión de chapa entre dos vehículos en San Sebastián, sentido Bilbao. El ... siniestro se ha producido a la altura del túnel de Polloe y no hay heridos, según informa el Departamento de Seguridad. La Ertzaintza regula el tráfico y se está a la espera de la retidada de los turismos que ocupan el carril izquierdo. A esta hora las colas superan los tres kilómetros en ese punto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  3. 3 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  6. 6

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  7. 7 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  8. 8

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  9. 9 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  10. 10

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retenciones en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao, por dos coches accidentados

Retenciones en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao, por dos coches accidentados