Retenciones de más de cinco kilómetros en la AP-8 a la altura de Irun

La gran afluencia de vehículos en sentido Francia lleva provocando problemas de circulación durante todo el día

Iñigo Galparsoro

Iñigo Galparsoro

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:52

La importante afluencia de vehículos está provocando importantes problemas de circulación en la AP-8 a la altura de Irun a lo largo de toda la jornada. Las colas, un día más, están afectando especialmente a aquellos vehículos que transitan en sentido Francia y han llegado a alcanzar los cinco kilómetros de longitud pasadas las 18.30 horas.

Las afecciones al tráfico en la AP-8 han comenzado sobre las 10.00 de la mañana, momento en el que se han comenzado a congregar en la vía una gran cantidad de vehículos pesados. En un tramo de apenas dos carriles en sentido Francia, los camiones que se dirigían hacia la muga han ocupado el carril derecho de la calzada, de ahí que la densidad de tráfico ha ido incrementándose progresivamente conforme pasaban las horas y se han formado las primeras colas a la altura de Irun.

Según fuentes del Departamento de Seguridad, pasadas las 18.30 horas la situación continúa siendo bastante complicada en la vía, ya que las retenciones superan los seis kilómetros de longitud. Por ello, se recomienda extremar la precaución.

