Las fuertes lluvias y las balsas de agua dificultan la circulación por las carreteras guipuzcoanas
Una salida de calzada en la AP-8 en Usurbil, sentido Donostia, ha provocado retenciones
A. I.
Jueves, 21 de agosto 2025, 08:00
Las fuertes lluvias están complicando la circulación en las carreteras de Gipuzkoa y en muchos puntos hay balsas de agua, por lo que Tráfico pide ... precaución a los conductores. El mal tiempo también afectará a lo largo de esta jornada la operación retorno de vacaciones de verano. Por tercer día consecutivo ayer por la tarde se registraron retenciones de hasta 8 kilómetros en la AP-8 en Irun en sentido Francia.
Una salida de calzada de un vehículo en la AP-8 a la altura de Usurbil, sentido Donostia, ha generado retenciones durante una hora. El accidente se ha producido pocos minutos después de las 07.30 horas, según informa el Departamento de Seguridad. El accidente ha obligado a cortar dos carriles en ese punto. No hay que lamentar daños personales.
Por otra parte, un carril ha tenido que ser cortado esta pasada madrugada en la GI-638 entre Mutriku y Deba por un pequeño desprendimiento de tierra como consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas. Antes de las ocho de la mañana ya estaba restablecido el tráfico, según las mismas fuentes.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.