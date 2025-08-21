Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de una retención en la AP-8 a la altura de Usurbil por un accidente. DV

Las fuertes lluvias y las balsas de agua dificultan la circulación por las carreteras guipuzcoanas

Una salida de calzada en la AP-8 en Usurbil, sentido Donostia, ha provocado retenciones

A. I.

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:00

Las fuertes lluvias están complicando la circulación en las carreteras de Gipuzkoa y en muchos puntos hay balsas de agua, por lo que Tráfico pide ... precaución a los conductores. El mal tiempo también afectará a lo largo de esta jornada la operación retorno de vacaciones de verano. Por tercer día consecutivo ayer por la tarde se registraron retenciones de hasta 8 kilómetros en la AP-8 en Irun en sentido Francia.

