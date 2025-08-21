Las fuertes lluvias y las balsas de agua dificultan la circulación por las carreteras guipuzcoanas

Las fuertes lluvias están complicando la circulación en las carreteras de Gipuzkoa y en muchos puntos hay balsas de agua, por lo que Tráfico pide ... precaución a los conductores. El mal tiempo también afectará a lo largo de esta jornada la operación retorno de vacaciones de verano. Por tercer día consecutivo ayer por la tarde se registraron retenciones de hasta 8 kilómetros en la AP-8 en Irun en sentido Francia.

Una salida de calzada de un vehículo en la AP-8 a la altura de Usurbil, sentido Donostia, ha generado retenciones durante una hora. El accidente se ha producido pocos minutos después de las 07.30 horas, según informa el Departamento de Seguridad. El accidente ha obligado a cortar dos carriles en ese punto. No hay que lamentar daños personales.

Por otra parte, un carril ha tenido que ser cortado esta pasada madrugada en la GI-638 entre Mutriku y Deba por un pequeño desprendimiento de tierra como consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas. Antes de las ocho de la mañana ya estaba restablecido el tráfico, según las mismas fuentes.