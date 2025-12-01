Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Restablecido el tráfico en la en la AP-8 en Zarautz, sentido Donostia, tras el choque de dos vehículos

Una hora antes cuatro turismos han colisionado en la autopista a la altura de Aia y también se han generado colas

A. I.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:58

Comenta

Las carreteras guipuzcoanas han recuperado la jornada tras una mañana complicada a primeras horas de este lunes con con al menos dos accidentes en la ... AP-8. El último se ha producido hacia las 09.00 horas tras pasar el peaje de Zarautz en dirección Donostia. Han colisionado dos vehículos y una mujer podría haber resultado herida según informa el Departamento de Seguridad. Se han producido retenciones de más de un kilómetro en esa zona que ya están resueltas.

