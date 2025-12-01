Restablecido el tráfico en la en la AP-8 en Zarautz, sentido Donostia, tras el choque de dos vehículos
Una hora antes cuatro turismos han colisionado en la autopista a la altura de Aia y también se han generado colas
A. I.
Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:58
Las carreteras guipuzcoanas han recuperado la jornada tras una mañana complicada a primeras horas de este lunes con con al menos dos accidentes en la ... AP-8. El último se ha producido hacia las 09.00 horas tras pasar el peaje de Zarautz en dirección Donostia. Han colisionado dos vehículos y una mujer podría haber resultado herida según informa el Departamento de Seguridad. Se han producido retenciones de más de un kilómetro en esa zona que ya están resueltas.
Otro accidente múltiple ocurrido alrededor de las 08.40 horas también ha provocado retenciones en la AP-8, aunque esta vez a la altura de Aia, sentido Donostia. Cuatro vehículos han colisionado por alcance según ha informado el Departamento de Seguridad. El carril izquierdo ha quedado cortado al tráfico hasta la retirada de los turismos implicados en el siniestro. Una hora después se ha normalizado la circulación en ese punto.
