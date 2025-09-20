Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La colisión de un camión con una furgoneta obliga a cortar tres horas la AP-1 en Eskoriatza

Uno de los conductores ha sido trasladado al Hospital Txagorritxu

A. I.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:12

La AP-1 ha estado cortada durante tres horas a la altura de Eskoriatza como consecuencia de la colisión de un camión y una furgoneta ... pocos minutos antes de las nueve de la mañana. Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro ha tenido lugar en la zona del túnel de Isuskitzako, sentido Vitoria. Uno de los conductores ha sido trasladado al Hospital Txagorritxu. Las retenciones ha alcanzado los tres kilómetros y la vía ha quedado reabierta tras la retirada de los vehículos y la limpieza de la calzada.

