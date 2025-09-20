La colisión de un camión con una furgoneta obliga a cortar tres horas la AP-1 en Eskoriatza Uno de los conductores ha sido trasladado al Hospital Txagorritxu

A. I. Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:12 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

La AP-1 ha estado cortada durante tres horas a la altura de Eskoriatza como consecuencia de la colisión de un camión y una furgoneta ... pocos minutos antes de las nueve de la mañana. Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro ha tenido lugar en la zona del túnel de Isuskitzako, sentido Vitoria. Uno de los conductores ha sido trasladado al Hospital Txagorritxu. Las retenciones ha alcanzado los tres kilómetros y la vía ha quedado reabierta tras la retirada de los vehículos y la limpieza de la calzada.

Por otra parte, en el alto de Azazeta, un motorista ha perdido el control del vehículo y se ha salido de la calzada mientras circulaba por la A-132 sentido Navarra a las 9.50 horas de este sábado, aunque en este punto no se registran incidencias en el tráfico. El motorista ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu.

