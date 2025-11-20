Retenciones en la A-15 en Andoain por la colisión de dos camiones El accidente se ha producido a las 14.40 horas en sentido Pamplona y hay colas de dos kilómetros

DV Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:19 | Actualizado 16:54h. Comenta Compartir

La colisión entre dos camiones a las 14.40 horas en la A-15 a la altura de Andoain, en dirección Pamplona, está generando retenciones de dos kilómetros, según ha informado el Departamento de Seguridad. Como consecuencia del accidente, el carril izquierdo ha tenido que ser cortado.

El siniestro se ha saldado sin heridos y los dos camiones siguen todavía en la calzada. En estos momentos se están llevando a cabo los trabajos pertinentes para despejar la zona y poder rehabilitar el carril cerrado.

En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.