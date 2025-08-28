Los restos de una detonación programada provocan el cierre durante horas de la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu La vía, que se encuentra en obras de ensanchamiento desde hace meses, permaneció sin circulación hasta que se han retirado los cascotes, que han llegado incluso al río

Estado en el que se encuentra el tramo en obras de la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu en el que se produjo la voladura el miércoles.

A. A. y M. V. Jueves, 28 de agosto 2025, 09:47 Comenta Compartir

Una detonación controlada pero que dejó restos desperdigados en buena parte de la vía provocó en la jornada del miércoles el cierre durante horas de la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu. Los trabajos de limpieza de la vía han dado resultado y la circulación, con un carril alterno por las obras que llevan ya meses la zona, se ha podido reabrir pasadas las 3.30 horas de esta madrugada.

Según confirman a DV fuentes del departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Gipuzkoa, en la jornada de ayer estaba programada una voladura dentro de los trabajos de ensanchamiento de esta carretera. Una explosión «con todas las medidas de seguridad» que provocó un deslizamiento algo más importante que el esperado, tanto que los cascotes y la tierra terminaron cubriendo el carril de circulación que se encuentra abierto y también terminaron en el río.

Por esa razón, la vía tuvo que estar cortada durante toda la jornada de ayer y los trabajos de retirada de material para volver a reabrir ese paso alternativo no han concluido hasta pasadas las 3.30 horas de este jueves. A esa hora se ha reabierto el paso. Los trabajadores siguen tratando de limpiar ahora los restos que cayeron al agua.

Temas

Carreteras

Azkoitia

Urretxu