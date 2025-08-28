Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado en el que se encuentra el tramo en obras de la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu en el que se produjo la voladura el miércoles. Morquecho

Los restos de una detonación programada provocan el cierre durante horas de la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu

La vía, que se encuentra en obras de ensanchamiento desde hace meses, permaneció sin circulación hasta que se han retirado los cascotes, que han llegado incluso al río

A. A. y M. V.

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:47

Una detonación controlada pero que dejó restos desperdigados en buena parte de la vía provocó en la jornada del miércoles el cierre durante horas de la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu. Los trabajos de limpieza de la vía han dado resultado y la circulación, con un carril alterno por las obras que llevan ya meses la zona, se ha podido reabrir pasadas las 3.30 horas de esta madrugada.

Según confirman a DV fuentes del departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Gipuzkoa, en la jornada de ayer estaba programada una voladura dentro de los trabajos de ensanchamiento de esta carretera. Una explosión «con todas las medidas de seguridad» que provocó un deslizamiento algo más importante que el esperado, tanto que los cascotes y la tierra terminaron cubriendo el carril de circulación que se encuentra abierto y también terminaron en el río.

Por esa razón, la vía tuvo que estar cortada durante toda la jornada de ayer y los trabajos de retirada de material para volver a reabrir ese paso alternativo no han concluido hasta pasadas las 3.30 horas de este jueves. A esa hora se ha reabierto el paso. Los trabajadores siguen tratando de limpiar ahora los restos que cayeron al agua.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  2. 2 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  6. 6 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  7. 7

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  8. 8 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  9. 9 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta
  10. 10 Los padres de un adolescente acusan a los creadores de ChatGPT de facilitarle métodos para acabar con su vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los restos de una detonación programada provocan el cierre durante horas de la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu

Los restos de una detonación programada provocan el cierre durante horas de la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu