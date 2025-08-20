Rescatan a un montañero caído en el monte Udalatx y a un bombero que acude a evacuarle Las labores de rescate han sido difíciles debido a la densa niebla

Un montañero herido tras sufrir una caída y uno de los bomberos que han acudido en su auxilio han sido rescatados este miércoles por la tarde en el monte Udalatx.

Según ha informado los Servicios de Emergencias, el montañero ha socilitado ayuda tras sufrir una caída y creer que tenía fracturado el tobillo hacia las 15.20 de la tarde en el monte guipuzcoano, en la localidad de Arrasate. Tras conocer la emergencia, un helicóptero de la Ertzaintza se ha dirigido a la ubicación del herido, aunque la niebla instalada en la zona ha dificultado la localización de la persona. Una vez localizado, ha sido porteado en camilla por los bomberos de Gipuzkoa hasta el punto en el que esperaba el helicóptero para su posterior traslado al Hospital de Galdakao.

Mientras realizaban las labores de rescate, uno de los bomberos ha sufrido un accidente y ha tenido que ser evacuado también al Centro Sanitario.

