Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
La Ertzaintza realiza labores de rescate con su helicóptero. DV

Rescatan a un montañero caído en el monte Udalatx y a un bombero que acude a evacuarle

Las labores de rescate han sido difíciles debido a la densa niebla

Iñigo Goñi Davó

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:15

Un montañero herido tras sufrir una caída y uno de los bomberos que han acudido en su auxilio han sido rescatados este miércoles por la tarde en el monte Udalatx.

Según ha informado los Servicios de Emergencias, el montañero ha socilitado ayuda tras sufrir una caída y creer que tenía fracturado el tobillo hacia las 15.20 de la tarde en el monte guipuzcoano, en la localidad de Arrasate. Tras conocer la emergencia, un helicóptero de la Ertzaintza se ha dirigido a la ubicación del herido, aunque la niebla instalada en la zona ha dificultado la localización de la persona. Una vez localizado, ha sido porteado en camilla por los bomberos de Gipuzkoa hasta el punto en el que esperaba el helicóptero para su posterior traslado al Hospital de Galdakao.

Mientras realizaban las labores de rescate, uno de los bomberos ha sufrido un accidente y ha tenido que ser evacuado también al Centro Sanitario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  9. 9 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rescatan a un montañero caído en el monte Udalatx y a un bombero que acude a evacuarle

Rescatan a un montañero caído en el monte Udalatx y a un bombero que acude a evacuarle