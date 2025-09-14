Rescatan en helicóptero a una montañera indipuesta en Udalatx La mujer de 56 años se ha empezado a encontrar indispuesta sobre las 14.00 horas de este domingo cuando ascendía y no podía continuar por sus propios medios

C. T. Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:16

Una montañera que se ha empezado a encontrar indispuesta mientras ascendía el monte Udalatx ha tenido que ser rescatada en la mediodía de este domingo en helicóptero. Debido a su estado de salud, la mujer, de 56 años, no podía continuar por sus propios medios.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, ha sido alrededor de las dos de la tarde cuando los Servicios de Emergencias de Euskadi han sido alertados de la presencia de una mujer indispuesta en la zona de la cornisa del monte guipuzcoano, ubicado en la localidad de Arrasate.

El Técnico de Atención de Emergencias responsable del dispositivo establecido para su rescate ha movilizado hasta el lugar efectivos de bomberos, sanitarios y un helicóptero de la Ertzaintza con configuración de montaña, que ha sido quien finalmente ha efectuado el mismo. La víctima ha sido acto seguido evacuada a un centro hospitalario.

Rescate hace tres semanas

Hace unas semanas, un montañero herido tras sufrir una caída tuvo que ser rescatado en el mismo monte. La niebla instalada en la zona aquel día dificultó las tareas de localización del herido, que finalmente fue rescatado por bomberos de Gipuzkoa y llevado hasta el punto en el que esperaba el helicóptero para su posterior traslado al Hospital de Galdakao.

En esta misma operación, uno de los bomberos que acudió al rescate sufrió un accidente y tuvo que ser evacuado también al Centro Sanitario.