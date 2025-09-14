Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mujer ha sido rescatada en un helicóptero de la Ertzaintza.

Rescatan en helicóptero a una montañera indipuesta en Udalatx

La mujer de 56 años se ha empezado a encontrar indispuesta sobre las 14.00 horas de este domingo cuando ascendía y no podía continuar por sus propios medios

C. T.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:16

Una montañera que se ha empezado a encontrar indispuesta mientras ascendía el monte Udalatx ha tenido que ser rescatada en la mediodía de este domingo en helicóptero. Debido a su estado de salud, la mujer, de 56 años, no podía continuar por sus propios medios.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, ha sido alrededor de las dos de la tarde cuando los Servicios de Emergencias de Euskadi han sido alertados de la presencia de una mujer indispuesta en la zona de la cornisa del monte guipuzcoano, ubicado en la localidad de Arrasate.

El Técnico de Atención de Emergencias responsable del dispositivo establecido para su rescate ha movilizado hasta el lugar efectivos de bomberos, sanitarios y un helicóptero de la Ertzaintza con configuración de montaña, que ha sido quien finalmente ha efectuado el mismo. La víctima ha sido acto seguido evacuada a un centro hospitalario.

Rescate hace tres semanas

Hace unas semanas, un montañero herido tras sufrir una caída tuvo que ser rescatado en el mismo monte. La niebla instalada en la zona aquel día dificultó las tareas de localización del herido, que finalmente fue rescatado por bomberos de Gipuzkoa y llevado hasta el punto en el que esperaba el helicóptero para su posterior traslado al Hospital de Galdakao.

En esta misma operación, uno de los bomberos que acudió al rescate sufrió un accidente y tuvo que ser evacuado también al Centro Sanitario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  7. 7 La Real salda una deuda con Toshack
  8. 8 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  9. 9

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  10. 10

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rescatan en helicóptero a una montañera indipuesta en Udalatx

Rescatan en helicóptero a una montañera indipuesta en Udalatx