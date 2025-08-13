Rescatan en helicóptero a una montañera accidentada en el Txindoki La mujer, de 67 años, se encontraba en pleno descenso cuando se produjo una lesión en un tobillo que le impidió continuar con la marcha

Iñigo Galparsoro San Sebastián Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:59

Una montañera de 67 años ha tenido que ser rescatada esta tarde en helicóptero después de sufrir una lesión cuando se encontraba en el monte Txindoki. El accidente ha tenido lugar sobre las 16.00 horas, momento en el que la mujer encaraba el descenso. En un momento dado, se ha lesionado en el tobillo, circunstancia que le ha impedido continuar la marcha.

Así, pasadas las 16.00 horas Sos-Deiak ha recibido el aviso del accidente de una mujer en el Txindoki, de ahí que ha activado todos los recursos necesarios para proceder al rescate de la mujer. Al lugar han acudido Bomberos, técnicos de Osakidetza y agentes de la Ertzaintza. Eso sí, en vista de la ubicación de la montañera, también se ha movilizado un helicóptero con configuración de montaña que ha podido acceder hasta el lugar en el que se encontraba la senderista.

Una vez recibidas las primeras asistencias, la mujer ha sido trasladada en la aeronave hasta el helipuerto de Garbera y desde ahí una ambulancia la ha llevado finalmente al Hospital Donostia para recibir las pertinentes asistencias médicas.