Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento del rescate en el monte Txindoki.
Momento del rescate en el monte Txindoki.

Rescatan en helicóptero a una montañera accidentada en el Txindoki

La mujer, de 67 años, se encontraba en pleno descenso cuando se produjo una lesión en un tobillo que le impidió continuar con la marcha

Iñigo Galparsoro

Iñigo Galparsoro

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:59

Una montañera de 67 años ha tenido que ser rescatada esta tarde en helicóptero después de sufrir una lesión cuando se encontraba en el monte Txindoki. El accidente ha tenido lugar sobre las 16.00 horas, momento en el que la mujer encaraba el descenso. En un momento dado, se ha lesionado en el tobillo, circunstancia que le ha impedido continuar la marcha.

Así, pasadas las 16.00 horas Sos-Deiak ha recibido el aviso del accidente de una mujer en el Txindoki, de ahí que ha activado todos los recursos necesarios para proceder al rescate de la mujer. Al lugar han acudido Bomberos, técnicos de Osakidetza y agentes de la Ertzaintza. Eso sí, en vista de la ubicación de la montañera, también se ha movilizado un helicóptero con configuración de montaña que ha podido acceder hasta el lugar en el que se encontraba la senderista.

Una vez recibidas las primeras asistencias, la mujer ha sido trasladada en la aeronave hasta el helipuerto de Garbera y desde ahí una ambulancia la ha llevado finalmente al Hospital Donostia para recibir las pertinentes asistencias médicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  5. 5

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  6. 6 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  7. 7 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  8. 8

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  9. 9 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  10. 10 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rescatan en helicóptero a una montañera accidentada en el Txindoki