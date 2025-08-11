Rescatada en helicóptero una senderista guipuzcoana herida en el Pirineo oscense Presentaba politraumatismo en cabeza, dorsal y brazo por una caída en una zona de las Pozas de Balupor, en el término municipal de Boltaña

Un guipuzcoana de 26 años fue rescatada el sábado tras sufrir una caída cuando practicaba senderismo en una zona de las Pozas de Balupor, en ... el término municipal de Boltaña. Según han informado este lunes fuentes de la Guardia Civil, la joven presentaba politraumatismo en cabeza, dorsal y brazo por lo que a las 12.20 horas fue requerida la presencia de miembros de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061. Tras localizar a la senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta Boltaña, donde la esperaba una ambulancia para ser llevada al hospital de Barbastro.

También el sábado fue rescatada una mujer de 54 años y vecina de Irurzun. A las 10.20 horas se recibió aviso en el que se comunicaba que una barranquista, mientras realizaba la actividad en el Barranco Peonera Fuente Tamara, en el término municipal de Bierge, tras saltar a una poza, había sufrido una lesión lumbar. Se activó GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y sanitario del 061. Tras localizar a la barranquista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta el Hospital San Jorge de Huesca.

