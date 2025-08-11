Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rescate de la senderista guipuzcoana accidentada el sábado. Guardia Civil

Rescatada en helicóptero una senderista guipuzcoana herida en el Pirineo oscense

Presentaba politraumatismo en cabeza, dorsal y brazo por una caída en una zona de las Pozas de Balupor, en el término municipal de Boltaña

A. I.

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:52

Un guipuzcoana de 26 años fue rescatada el sábado tras sufrir una caída cuando practicaba senderismo en una zona de las Pozas de Balupor, en ... el término municipal de Boltaña. Según han informado este lunes fuentes de la Guardia Civil, la joven presentaba politraumatismo en cabeza, dorsal y brazo por lo que a las 12.20 horas fue requerida la presencia de miembros de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061. Tras localizar a la senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta Boltaña, donde la esperaba una ambulancia para ser llevada al hospital de Barbastro.

