Renfe cuantifica en un 74% los Cercanías de Gipuzkoa que cumplen los horarios El operador ha empezado a publicar un informe mensual de puntualidad que cifra en 2,7 minutos el retraso medio en la línea Irun-Brinkola

Miguel Villameriel San Sebastián Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El operador ferroviario Renfe ha dado un paso hacia la «transparencia» al publicar de forma mensual los datos de puntualidad registrados en sus servicios de ... alta velocidad (AVE) y Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías. En el caso de Gipuzkoa, Renfe asegura que el 85% de las 1.108 circulaciones de Cercanías que se realizaron en octubre en la línea que une Irun y Brinkola tuvieron una puntualidad de llegada prevista a destino inferior a los 5 minutos. Sin embargo, ese porcentaje baja al 74,4% en el cumplimiento horario en cada estación del trayecto –se considera que el horario se cumple si la desviación es igual o inferior a 3 minutos–. Según el operador, el retraso medio de los Cercanías en Gipuzkoa fue de 2,7 minutos en octubre.

Renfe publica estos informes desde septiembre, cuando destacó una cifra muy pobre del 72% en el apartado de cumplimiento de servicio (la relación entre trenes realizados y trenes programados, que refleja cancelaciones o supresiones). Sin embargo, en octubre ese porcentaje ha aumentado hasta un más aceptable 92%. La razón de la baja –y excepcional– cifra de septiembre se encuentra en el retraso en los plazos previstos por las obras del 'tercer hilo' del TAV llevadas a cabo en verano, que obligó a cancelar algunas circulaciones ya previstas durante varias jornadas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Renfe