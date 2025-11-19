Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios usuarios esperan al tren en la estación de Atotxa. José Mari López

Renfe cuantifica en un 74% los Cercanías de Gipuzkoa que cumplen los horarios

El operador ha empezado a publicar un informe mensual de puntualidad que cifra en 2,7 minutos el retraso medio en la línea Irun-Brinkola

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El operador ferroviario Renfe ha dado un paso hacia la «transparencia» al publicar de forma mensual los datos de puntualidad registrados en sus servicios de ... alta velocidad (AVE) y Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías. En el caso de Gipuzkoa, Renfe asegura que el 85% de las 1.108 circulaciones de Cercanías que se realizaron en octubre en la línea que une Irun y Brinkola tuvieron una puntualidad de llegada prevista a destino inferior a los 5 minutos. Sin embargo, ese porcentaje baja al 74,4% en el cumplimiento horario en cada estación del trayecto –se considera que el horario se cumple si la desviación es igual o inferior a 3 minutos–. Según el operador, el retraso medio de los Cercanías en Gipuzkoa fue de 2,7 minutos en octubre.

