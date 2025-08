El regreso triunfal tras una grave lesión de la atleta que entrena en Gipuzkoa: «Solo puedo dar gracias»

J. F. San Sebastián Miércoles, 6 de agosto 2025, 17:00 Comenta Compartir

Es una de las grandes figuras del atletismo europeo, estrella de la selección española, y con un palmarés impresionante desde una edad muy temprana. María Vicente (24 años, L'Hospitalet de Llobregat) vive en Lasarte-Oria y entrena en San Sebastián desde 2020, ciudad en la que se ha estado recuperando también de la grave lesión que sufrió en marzo del año pasado, cuando se rompió el talón de aquiles.

El año pasado se perdió la gran cita de los Juegos Olímpicos de París, en los que habría optado a medalla. Han sido 15 meses muy duros para esta atleta que acaba de conseguir su tercera medalla de oro en el Campeonato de España logrando algunas de sus mejores marcas en pruebas como los 10.000 marcha y quedándose a solo 9 puntos de su récord de España. Ya apuntaba a una recuperación total a principios de junio, cuando en su primer heptatlón completo desde 2021 se quedaba también cerca de su récord estatal y lograba la mínima para el mundial de Tokio.

«Solo puedo dar las gracias, a quienes habéis estado, a quienes me habéis empujado estos meses complicados y a todos los que habéis seguido creyendo en mí incluso cuando yo dudaba», escribía en sus redes sociales tras recibir su título de campeona de España de heptatlón. La también plusmarquista nacional de pentatlón, entrenada por el donostiarra Ramón Cid, reconocía días antes de su regreso triunfal que llevaba dos meses «muy difíciles tanto física como mentalmente» y añadía que no llegaba tan bien como le gustaría «con varios dolores que me han llevado a varias semanas de entrenamientos en blanco».

María Vicente, una guipuzcoana más

María Vicente echaba la vista un año atrás, cuando empezada a dar sus «primeros pasos y haciendo las primeras rectas en hierba». «Salgo a competir por aquella María, la que sufrió y perdió tanto ese 2024 y la que nunca dejó de trabajar y luchar por sus sueños», explicaba.

Tras vivir unos años en la residencia Olerain de Donostia, actualmente vive en Lasarte-Oria. «Estoy muy contenta en Gipuzkoa, aquí pago mis impuestos, estoy empadronada, tengo licencia guipuzcoana», explicaba en una entrevista a El Diario Vasco pocas semanas después de su lesión. En aquellas declaraciones reconocía que «no me importa que me digan 'la guipuzcoana María Vicente, la catalana...'».

Ahora su próxima meta está en entrar entre las mejores 24 atletas del mundo, las que competirán en septiembre en el Mundial de Tokio. Aunque señala que el objetivo de esta temporada era «disfrutar y hacer disfrutar a los míos», en su mirada está fijada la cita olímpica de Los Ángeles 2028.

