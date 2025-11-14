Gipuzkoa recibe uno de los premios más prestigiosos de Europa en el ámbito de las políticas sociales

La estrategia de cuidados Zaintza HerriLab, impulsada por la Diputación de Gipuzkoa y que reúne en un mismo contexto a las principales entidades públicas, privadas ... y comunitarias del ámbito sociosanitario en 18 localidades del territorio para reforzar la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios y de la comunidad, ha sido reconocida con el galardón europeo 'Public Sector Collaboration in Social Services Award', otorgado por la red European Social Network (ESN), el más prestigioso del continente y que reconoce proyectos de colaboración entre distintas administraciones públicas que logran mejorar los servicios sociales y ofrecer respuestas integradas a los retos sociales más complejos.

Zaintza HerriLab ha sido galardonada en una categoría en la que también competían tres iniciativas europeas de referencia: Collaborative Detection of Social Vulnerability (Barcelona), Municipal Job Centre» (Groß-Gerau, Alemania) y Ruddersstove (OCMW Brugge, Bélgica).

El jurado ha destacado la colaboración interinstitucional e intersectorial que caracteriza a Zaintza HerriLab, así como su impacto en la mejora de la atención y el bienestar de las personas. Según han definido, «la estrategia representa un ejemplo de cómo la cooperación entre diferentes niveles puede generar ecosistemas de cuidados más accesibles, integrados y centrados en las personas».

Ampliar La diputada de Cuidados y Políticas Sociales Maite Peña posa con el premio. DFG

Actualmente 18 municipios del territorio han puesto en marcha esta red de atención comunitaria, que presta apoyo directo a 1.202 personas usuarias y 167 familias, con la implicación activa de 124 personas cuidadoras. En total, 240 agentes han colaborado en los distintos proyectos desarrollados.

La diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, ha valorado el premio como «un reconocimiento al esfuerzo colectivo de instituciones, entidades sociales y asociaciones vecinales. El primer ecosistema de cuidados se inició hace ocho años en Pasaia como una experiencia piloto que ha demostrado resultados muy positivos, tal y como muestra la evaluación realizada por la UPV/EHU, que evidencia que la estrategia incide en el bienestar integral de las personas favorece la permanencia en el hogar y retrasa la dependencia». Peña ha subrayado que «este galardón impulsa el objetivo de seguir ampliando la red, que se extenderá próximamente en el territorio gracias a la nueva convocatoria de ayudas dirigida a la estrategia y al programa Adinberri-Hariak, centrado especialmente en la prevención de la soledad no deseada».

La Diputación destaca que «este cuarto reconocimiento internacional consolida a Gipuzkoa como referente en políticas públicas de cuidados y refuerza su apuesta por un modelo colaborativo, de proximidad y centrado en las personas, que busca dar respuestas efectivas y humanas a los retos de una sociedad que envejece».