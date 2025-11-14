Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gipuzkoa recibe uno de los premios más prestigiosos de Europa en el ámbito de las políticas sociales

La estrategia de cuidados Zaintza HerriLab, presente en 18 localidades y que presta apoyo directo a 1.202 personas usuarias y 167 familias, ha sido reconocido por European Social Network (ESN)

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:30

La estrategia de cuidados Zaintza HerriLab, impulsada por la Diputación de Gipuzkoa y que reúne en un mismo contexto a las principales entidades públicas, privadas ... y comunitarias del ámbito sociosanitario en 18 localidades del territorio para reforzar la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios y de la comunidad, ha sido reconocida con el galardón europeo 'Public Sector Collaboration in Social Services Award', otorgado por la red European Social Network (ESN), el más prestigioso del continente y que reconoce proyectos de colaboración entre distintas administraciones públicas que logran mejorar los servicios sociales y ofrecer respuestas integradas a los retos sociales más complejos.

