Un ramalazo de verano alegrará la vuelta a la rutina esta semana en Gipuzkoa El clima revuelto da paso a una semana más soleada y con máximas cercanas a los 30 grados el miércoles, aunque persiste el aviso amarillo por olas

Naroa Ascunce Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:06

Septiembre arranca con un respiro tras un agosto marcado por intensas olas de calor y cambios bruscos en el cielo. El inicio de esta semana traerá temperaturas agradables y un ambiente más estable, aunque el mar recordará la fuerza del final del verano con un aviso amarillo por riesgo marítimo-costero.

Este lunes se están alternando los ratos soleados -sobre todo a primeras horas- con cielos más cubiertos e incluso la posibilidad de algún chubasco aislado. Las temperaturas siguen sin grandes cambios, con máximas de 21 a 22ºC en Euskadi y un grado menos en Gipuzkoa.

Mañana la nubosidad será la protagonista. Apenas lloverá, salvo por alguna precipitación débil y dispersa de madrugada en la vertiente cantábrica. El viento sur dará un respiro cálido a primera hora, pero girará al norte durante la tarde, empezando por el litoral. Eso permitirá que las máximas suban ligeramente, hasta los 23-25ºC. A lo largo del día el viento soplará al oeste y, ya por la tarde, predominará del norte.

El miércoles llegará el verdadero ambiente veraniego. La previsión anuncia un día soleado, con nieblas matinales que darán paso a temperaturas altas. El viento soplará inicialmente del sur y las máximas alcanzarán los 30ºC en muchos puntos del territorio. En Donostia, se esperan 17ºC de mínima y hasta 29ºC de máxima. Por la tarde, el viento rolará al norte.

A partir del jueves el mercurio volverá a descender y el cielo se cubrirá de nuevo. Mientras que el viernes podrían registrarse precipitaciones, aunque no se espera que sean importantes. Por ello, conviene aprovechar los primeros días de la semana, cuando el tiempo será más amable.

Precaución en el mar

Quienes se acerquen a la costa deberán extremar las precauciones, ya que Euskalmet mantiene activado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero -navegación para las dos primeras millas- debido a la altura de las olas. Este domingo ya alcanzaban los 2,5 metros y este lunes rondarán entre 2 y 3 metros, con la posibilidad de crecer hasta los 3,5 durante la tarde. Aunque inicialmente estaba previsto que el aviso terminara este lunes, se ha prolongado hasta el martes.