Los quince sistemas 'antikamikazes' de la N-I estarán operativos dentro de un año

Los nuevos dispositivos estarán distribuidos estratégicamente a lo largo del corredor entre Idiazabal y Lasarte-Oria

A. I.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:19

La N-I contará en otoño dentro de un año con un sistema pionero en Euskadi para la detección y aviso de conductores kamikazes que ... circulen en dirección contraria. Los nuevos dispositivos estarán distribuidos estratégicamente a lo largo del corredor entre Idiazabal y Lasarte-Oria. Así lo ha desvelado este miércoles la portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno foral. Ha adelantado, además, que «la redacción del proyecto técnico se culminará en las próximas semanas y la instalación y puesta en marcha de estos nuevos sistemas se llevará a cabo a partir del próximo otoño».

