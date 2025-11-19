Los quince sistemas 'antikamikazes' de la N-I estarán operativos dentro de un año

La N-I contará en otoño dentro de un año con un sistema pionero en Euskadi para la detección y aviso de conductores kamikazes que ... circulen en dirección contraria. Los nuevos dispositivos estarán distribuidos estratégicamente a lo largo del corredor entre Idiazabal y Lasarte-Oria. Así lo ha desvelado este miércoles la portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno foral. Ha adelantado, además, que «la redacción del proyecto técnico se culminará en las próximas semanas y la instalación y puesta en marcha de estos nuevos sistemas se llevará a cabo a partir del próximo otoño».

Berasaluze anunció el pasado mes de julio esta iniciativa que se enmarca en el proyecto europeo Scale, para el despliegue de servicios de sistemas de transporte inteligente cooperativos (C-ITS) en las carreteras europeas. La Diputación recibirá 663.500 euros para el desarrollo de su parte, que incluye también la instalación de cincuenta nuevas balizas en esa vía y en el tramo guipuzcoano de la A-15. Según ha explicado Berasaluze, el consorcio está integrado por 68 participantes, entre expertos académicos, socios industriales y gestores de redes viarias, y se engloba en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Unión Europea. Ha destacado que Scale contempla la puesta en marcha de cuatro pilotos en Europa -Italia, Austria, Francia y el Estado español- y Gipuzkoa forma parte del piloto estatal.

La Unión Europea financia el 50% de este programa, cuyo presupuesto global asciende a 80 millones de euros. En el caso de Gipuzkoa, la Diputación recibirá 663.500 euros para el desarrollo de su parte.

Cámaras 3D e IA

Los dispositivos del sistema incorporan cámaras de radar 3D, sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento de vehículos y matrículas. «Además, se integran con los centros de control viario y con los paneles informativos de alerta», ha indicado la portavoz foral. Ha destacado que, gracias a ello, «los sistemas pueden comunicarse con vehículos habilitados o con las aplicaciones móviles y están conectados con el 112 y la Ertzaintza para ofrecer respuestas inmediatas y coordinadas ante situaciones de riesgo».

la Diputación ya cuenta con 27 balizas C-ITS en las autopistas AP-8 y AP-1, transformándolas en un entorno experimental transfronterizo, uno de los pioneros en Europa. En esta segunda fase, se instalarán cincuenta nuevas balizas C-ITS en las carreteras N-I y A-15, «creando una red de comunicaciones que permitirá el intercambio constante de información entre el vehículo, la infraestructura y los centros de control en tiempo real». Ha remarcado que «esta ampliación demuestra que Gipuzkoa está decidida a liderar la movilidad segura y conectada. Apostamos por las carreteras inteligentes, por aplicar la tecnología al servicio de la seguridad y por consolidarnos como referente en movilidad avanzada».

En los túneles del tramo guipuzcoano de la A-15, Gorosmendi (sentido Andoain) y Oindolar (sentido Navarra), ya existen detectores de conductores kamikazes. Los dispositivos de seguridad están incorporados hasta debajo del asfalto. Este incorpora un sistema de espiras embebidas que cuentan el número de vehículos que transitan por ese punto e identifican el sentido del tráfico.

Muertes por conductores kamikazes

Estos son los principales accidentes mortales protagonizados por conductores kamikazes en las carreteras de Gipuzkoa en los últimos años.

26 de febrero de 2023. Un automovilista segó la vida de tres personas en la N-I a la altura de Legorreta. Condujo desde Ordizia «sin atender a la línea longitudinal continua, dos señales de prohibido el paso y pasando en sentido contrario sobre la leyenda STOP marcada en el suelo en todo el ancho de un carril de salida», según detalló la Ertzaintza. Durante dos kilómetros y medio fue advertido por los coches con los que se cruzaba e incluso observó el coche patrulla de la Ertzaintza del carril del sentido contrario que circulaba en su misma dirección, que le lanzó varias señales lumínicas de advertencia. El vehículo llegó a superar una velocidad de 140 kilómetros por hora.

14 de julio de 2022. Un motorista irundarra de 58 años, L.A.A., falleció en la N-121-A a su paso por la localidad Navarra de Sunbilla después de que impactara frontalmente con su moto contra un camión que circulaba en dirección contraria. Tras la colisión el hombre se precipitó por un viaducto que se encuentra a la altura del kilómetro 51,7 de la vía. Murió en el acto. Por otro lado, un mes antes, el pasado 12 de junio, un conductor fue arrestado cuando circulaba con su vehículo en dirección contraria por la N-I en Irura, en sentido Tolosa, si bien en esta ocasión no hubo que lamentar ningún accidente y no se contabilizó ningún fallecido.

8 de agosto de 2019. Un hombre de 73 años, vecino de Gaintza, falleció al circular en dirección contraria en la autovía entre Zumarraga y Ormaiztegi cuando colisionó de frente contra otro turismo, cuyo conductor resultó herido de gravedad. El siniestro tuvo lugar en la carretera A-636, a la altura del término municipal de Gabiria, en sentido Beasain. Colisionaron frontalmente dos turismos, un Renault Megane y un Citroën C5.

12 de febreo de 2017. Dos personas murieron y ocho más resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8 a su paso por Usurbil en sentido hacia Irun. Una furgoneta Ford Transit de transporte sanitario no urgente que transitaba en sentido Irun colisionó contra un turismo que circuló en dirección contraria durante ocho kilómetros.

3 de agosto de 2015. Un conductor 'kamikaze' provocó la muerte de una vecina de Errenteria, tras recorrer 9 kilómetros en dirección contraria en Villabona. El conductor del camión implicado, de 55 años y nacionalidad portuguesa, circuló de Alegia a Villabona en dirección contraria por la N-I y multiplicaba por ocho la tasa de alcohol permitida. El juez dictó orden de prisión para este conductor.