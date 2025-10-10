«Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»

«Hacía lo que quería conmigo y yo le dejaba el dinero, tenía mi cartilla y la tarjeta del banco. Siempre me decía que me ... lo iba a devolver, pero no me ha dado nada. Calculo que en total me quitó unos 23.000 euros». Es el relato de un hombre de avanzada edad y residente en un municipio de Tolosaldea que presuntamente fue engañado por una persona de su confianza. «Lo conocí hace unos cinco años. Nos hicimos amigos y solíamos pasar bastante tiempo juntos».

Según narra la Fiscalía de Gipuzkoa en el escrito de acusación, este individuo se «aprovechó de la confianza que el perjudicado tenía en él» para conseguir el acceso a su tarjeta bancaria y extraer, «en múltiples operaciones», una cantidad total de 23.100 euros cuando anteriormente le había solicitado que le prestara 12.000, a sabiendas de su «imposibilidad de hacer frente a la devolución de dicha cantidad». El Ministerio Fiscal solicita para el denunciado una pena de cuatro años de prisión, diez meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y el pago de 23.100 euros en concepto de responsabilidad civil al afectado.

La vista oral celebrada ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa arrancó más tarde de lo habitual debido a que las partes implicadas se reunieron para tratar de llegar a un acuerdo. Tanto Fiscalía como las abogadas de la acusación y de la defensa aceptaron una rebaja de pena a dos años de prisión, con una suspensión de la misma si el procesado abonaba la cantidad de 23.100 en concepto de responsabilidad civil en el plazo de un año. No obstante, el acusado negó la autoría de los hechos y rechazó las condiciones, por lo que el procedimiento siguió su curso con las declaraciones previstas.

La primera de las intervenciones fue la del propio denunciado, que comenzó describiendo su relación con la víctima. «Somos amigos desde hace muchos años, quedábamos casi a diario para almorzar». A preguntas del Ministerio Fiscal, admitió conocer la situación económica del denunciante.

«150 euros cada dos meses»

«Sabía que tenía una pensión porque él me lo dijo. Yo estaba sin trabajo y le pedía algo de dinero para vivir, pero siempre con su consentimiento. Cada dos meses me prestaba unos 150 euros». Calcula que fueron «alrededor de 5.000 euros» en total, y negó haberle pedido un préstamo ni tener acceso a su tarjeta, que utilizaban para «apostar» conjuntamente. El denunciante confirmó en su declaración que le prestaba el dinero «en mano» y que el acusado también «andaba con mi cartilla, solíamos ir a sacar dinero juntos porque él sabía más sobre el funcionamiento del cajero». El perjudicado subrayó que «me decía que me lo iba a devolver cuando cobrara una donación familiar». El procesado constató que mantiene «la intención de devolverle lo que le debo cuando cobre ese dinero».