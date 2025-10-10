Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista exterior de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en Donostia. Gorka Estrada

«Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»

La víctima de una presunta estafa en Gipuzkoa asegura que el acusado le pedía dinero, aunque éste afirma que «nunca le he quitado un duro ni lo he estafado»

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:00

Comenta

«Hacía lo que quería conmigo y yo le dejaba el dinero, tenía mi cartilla y la tarjeta del banco. Siempre me decía que me ... lo iba a devolver, pero no me ha dado nada. Calculo que en total me quitó unos 23.000 euros». Es el relato de un hombre de avanzada edad y residente en un municipio de Tolosaldea que presuntamente fue engañado por una persona de su confianza. «Lo conocí hace unos cinco años. Nos hicimos amigos y solíamos pasar bastante tiempo juntos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  2. 2 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  3. 3

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso
  7. 7

    Los atuneros vascos varados en Senegal: «Después de once meses ya no sabemos qué hacer y estamos a punto de quedarnos sin barcos»
  8. 8

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  9. 9

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»

«Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»