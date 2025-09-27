Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El esquilador Mikel Gálvez entre las ovejas de un establo de Eskoriatza. FOTOS: IÑIGO ROYO

«Puedo esquilar una oveja en un minuto»

Oficio ·

Mikel Gálvez participa hoy en el primer Campeonato de Esquileo de Euskal Herria que decidirá la selección que acudirá al Mundial de Nueva Zelanda, donde viajará para trabajar hasta marzo

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:05

Es una de las industrias más antiguas de la historia de la humanidad. Hay que remontarse alrededor de 5.500 años atrás para encontrar sus ... orígenes. Fue en ese momento cuando el humano comenzó a trabajar con la lana, en la Edad de Piedra. Desde entonces, se ha consolidado como el material por excelencia en muchas situaciones cotidianas. La encontramos, por ejemplo, en prendas de ropa confeccionadas especialmente para combatir el mal tiempo. Las técnicas para obtenerla también han evolucionado. Durante siglos la retirada de la lana se realizó con tijeras y ahora existen máquinas eléctricas diseñadas expresamente para este proceso, y la industria se ha transformado hasta el punto de desarrollar un lado competitivo.

