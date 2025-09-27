«Puedo esquilar una oveja en un minuto»

Es una de las industrias más antiguas de la historia de la humanidad. Hay que remontarse alrededor de 5.500 años atrás para encontrar sus ... orígenes. Fue en ese momento cuando el humano comenzó a trabajar con la lana, en la Edad de Piedra. Desde entonces, se ha consolidado como el material por excelencia en muchas situaciones cotidianas. La encontramos, por ejemplo, en prendas de ropa confeccionadas especialmente para combatir el mal tiempo. Las técnicas para obtenerla también han evolucionado. Durante siglos la retirada de la lana se realizó con tijeras y ahora existen máquinas eléctricas diseñadas expresamente para este proceso, y la industria se ha transformado hasta el punto de desarrollar un lado competitivo.

El 4 de marzo arrancará la vigésima edición del campeonato del mundo de esquileo de ovejas en Nueva Zelanda, el llamado Golden Shears. Euskal Herria participará por primera vez en la historia y para decidir quiénes serán los encargados de representar a la selección se celebra hoy en Abadiño el primer Campeonato de Esquileo de Euskal Herria, que coronará también al primer txapeldun. En dicha competición, pero en la categoría sénior, participará Mikel Gálvez como candidato guipuzcoano. Este eskoriatzarra de apenas 24 años atesora ya una dilatada experiencia que va más allá de nuestras fronteras. «He trabajado esquilando ovejas en Navarra, Bizkaia o aquí en Gipuzkoa, pero también fuera. Estuve en Francia, donde también participé en una competición y en Italia, concretamente en la isla de Sicilia», enumera Gálvez.

Pese a la amplia lista de lugares en los que ha obrado como esquilador, sólo lleva dos dedicándose a ello. «Esta será mi tercera temporada esquilando», comenta. La chispa por el oficio surgió gracias a su entorno. «Siempre he estado relacionado con el mundo del ganado y con el trabajo en el monte. Cuando vi esto me llamó la atención y empecé con ello». Después de sus dos primeras salidas al extranjero para «trabajar y aprender» en el esquileo, llega una tercera. «En unas semanas viajaré a Nueva Zelanda para trabajar. Ahora empieza el verano allí, y con él, arranca la temporada de esquileo también. Allí son muy buenos y exigentes, así que es un lugar idóneo para aprender».

En este caso no será un desplazamiento a corto plazo. Su intención es pasar una larga temporada en el país oceánico, hasta coincidir con una fecha marcada en rojo en el calendario de los esquiladores. La ciudad neozelandesa de Masterton albergará la 20ª edición del Golden Shears World Championship del 4 al 7 de marzo de 2026. El campeonato del mundo es la cita más importante del calendario y se celebra cada tres años. Aunque no podrá participar porque competirá en la categoría sénior –los que conformarán la selección de Euskal Herria serán los esquiladores de la categoría Open–, acudirá a la cita para empaparse del ambiente. «Me quedaré allí varios meses y alargaré la estancia hasta el campeonato del mundo. Es una oportunidad muy bonita de aprender y disfrutar de varios días bonitos de esquileo».

«Sería bueno para el trabajo»

No será posible para él llegar a la vigésima edición del Golden Shears World Championship, pero Mikel Gálvez mantiene la ilusión de participar algún día. «Todavía no tengo el nivel suficiente, me quedan años, pero me veo bien para el Campeonato de Euskal Herria y mantengo la ilusión. Las mejores marcas de los mundiales están en unos 50 segundos por oveja. En mi mejor resultado en una competición esquilé una en poco más de un minuto», exclama el joven eskoriatzarra. Supondría un paso adelante no sólo en lo competitivo, sino también en lo laboral. «Hay que mejorar mucho para ir al Mundial y eso es bueno también para el trabajo porque en las competiciones completamos los mismos procesos que en el oficio».

Respecto a las posibilidades de la selección de esquileo de Euskal Herria en el campeonato del mundo de Nueva Zelanda, Mikel se muestra positivo. «El nivel en países como Australia, Nueva Zelanda, Gales o Escocia es muy alto. Tienen esquiladores increíbles pero creo que la selección de Euskal Herria puede hacer un buen papel», vaticina.

Los esquiladores que acudirán a la cita mundial se decidirán hoy en el probadero de Abadiño, donde se celebrará el primer Campeonato de Esquileo de Euskal Herria en un evento repleto de actividades a partir de las 8.00 horas. Gálvez recalca que «nunca se ha hecho de esta manera» y asegura que tiene «un gran montaje» detrás.