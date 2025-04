«El problema ha sido meter renovables de manera descontrolada, tipo low cost»

Reúne los tres requisitos para poder hablar sin pelos en la lengua sobre un asunto: interés, conocimiento e independencia. Sensibilizado con el uso sostenible y ... responsable de la energía, es doctor en Física Teórica, acumula una dilatada experiencia en el estudio de los recursos energéticos y no tiene vínculos con formaciones políticas ni entidades empresariales. Antonio Turiel (León, 1970) es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y una de las voces que lleva al menos cuatro años alertando del riesgo de una caída en la red eléctrica.

– Usted lo llamaba «descompensación muy grande» y el presidente se refirió a «fuerte oscilación». ¿Hablan de lo mismo?

– En realidad sí, aunque él no lo va a reconocer.

– Pero utilizó en su comparecencia esa expresión.

– Claro, porque es algo muy evidente.

– ¿Qué ocurrió?

– Que la red era muy inestable. Pero primero hay que entender por qué es inestable. Hay un problema con el modelo de integración de la energía renovable, y particularmente la fotovoltaica.

– A ver si nos lo explica bien.

– La gente tiene tendencia a pensar que la electricidad es como un líquido que circula por una tubería, pero en realidad la electricidad es una onda. Sube y baja, 50 veces por segundo.

– Siga.

– El problema que tienes es que la mayoría de sistemas para producir electricidad se basan en unas ruedas gigantes, unos generadores enormes que pesan decenas de toneladas, y que mantienen el movimiento. Estos tipos de sistemas los tienen una central térmica, una hidroeléctrica, una nuclear... donde tú haces pasar un líquido que empuja y va girando y retira la electricidad.

– Entendido hasta ahí.

– Estos sistemas se llaman inerciales, porque tienen inercia. Como pesan tanto, mantienen muy bien la forma y si tú le pides un poquito más o un poquito menos, se adaptan muy bien. Son sistemas flexibles. Cuesta muy poco hacerlos variar para que den un poco más o un poco menos de electricidad. La fotovoltaica es todo lo contrario.

– Cómo que todo lo contario...

– No produce corriente alterna. Produce corriente continua. No produce una onda, sino un chorro continuo. Y tú necesitas poner un aparato que se llama inversor para generar una onda. ¿Qué ocurre? Que como no es algo muy pesado, físicamente pesado, que da vueltas, sino que depende de una generación de la luz que llegue que produce el chorro, es inflexible, y no se adapta bien a los cambios.

– ¿Y qué tiene que ver todo esto con el apagón masivo?

– El lunes, en el momento en el que se produce el apagón, la mayoría de la energía que se generaba en España era fotovoltaica. Que justo se produce al mediodía cuando hay más sol. ¿Cuál es el problema? La red ya estaba mostrando que oscilaba porque los sistemas fotovoltaicos son inflexibles.

– ¿Quiere decir que se venía venir el problema y se podía haber evitado?

– La manera de evitar este problema, que es un problema perfectamente conocido, y que evidentemente se hace más grande cuanto más fotovoltaica pones, es doble. Es decir, hay dos maneras de evitar esto: o bien pones sistemas de estabilización de corriente, unos aparatos que son caros que sirven para adaptar la salida que dan las fotovoltaicas; o bien tienes una central de gas de ciclo combinado funcionando al ralentí, quemando gas pero menos, y que está preparada para ponerla a full si hiciera falta. ¿Qué pasó el lunes? Que no había ninguna de las dos cosas.

– ¿Por qué no?

– No hay sistemas de estabilización porque no se ha invertido en ellos, porque son caros. Tampoco te creas que son carísimos, pero no les da la santa gana de invertir en ellos. Y habían parado las centrales de gas de ciclo combinado porque el precio de la electricidad era cero. Muy bajo. No les salía a cuenta y las pararon del todo. Y para poderlas arrancar, cuesta horas.

– ¿Nos puede ocurrir otra vez en cualquier momento?

– Fíjate que, por contraste, ahorma mismo, mientras estamos hablando, el 40% de la electricidad que se está generando en España viene de ciclos combinados, quemando gas. ¡La red no se va a caer! Claro, pero el lunes, la dejaron a la desamparada.

– ¿No eran las renovables una solución para sustituir otras fuentes más contaminantes?

– ¿El problema son las renovables? No exactamente. El problema es meter renovables de manera descontrolada sin los sistemas de estabilización, que son conocidos, básicamente haciéndolo 'low cost', invirtiendo lo mínimo. Vamos, que tenemos unas renovables de bazar chino, para entendernos. Esto no debiera ser así.

– Parece que a los que saben de esto no les ha pillado tanto por sorpresa...

– Es que esto es decepcionante hasta el extremo. El año pasado tuvimos varias situaciones de riesgo. Hasta en cinco ocasiones el sistema eléctrico estuvo al límite. ¡Cinco veces! Estábamos jugando con fuego, pero básicamente nos daba igual.

– Cerca del Gobierno habrá gente que ya lo sabría.

– Claro que sí, pero no se les ha hecho ni caso.

– Pues parecía creíble aquello de que se investiga lo que ha ocurrido y no se descarta ninguna hipótesis.

– Esto se va a camuflar más o menos. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran responsabilidad de Iberdrola, de Endesa, de Naturgy... La responsabilidad mayor está en ellas. Ahora mismo estamos con la estrategia de bomba de humo. Hablamos de muchas cosas: de que si hubo un fenómeno atmosférico inusual, de que si hubo un ciberataque... Nadie va a reconocer el problema de que la situación es chapucera.

– O sea, ¿tampoco fue por una sobresaturación de la línea por demanda de energía?

– Claro que no. Pero si la demanda de electricidad cae. En España el consumo de electricidad está cayendo desde 2008. Se consume ahora un 14% menos que en 2008. El año pasado hubo un pequeño repunte pero la tendencia es a caer. No hay un exceso de demanda. Eso es falso.

– Volviendo a la clave: las renovables, por tanto, de manera paulatina y controlada.

– La única clave está en hacerlo planificadamente y hacerlo bien. ¡Se sabe hacer bien! Es que esto es ridículo. Esto no tenía que haber pasado. Lo que ha ocurrido es absurdo. Era algo que se veía venir porque se han hecho las cosas mal. Se podían hacer bien, y se han decidido hacerlas mal. No hay mucho más que decir.

– Convendría decir qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir.

– Invertir. ¡Es que hay que hacerlo! Dado que la electricidad es algo tan importante, quizás una cosa que habría que hacer es plantearse que esto tendría que ser un servicio y no un negocio. A lo mejor, la producción eléctrica tendría que ser pública. Ya sé que suena muy fuerte, pero más fuerte me parece lo que ha ocurrido. Si el lunes las centrales de gas de ciclo combinado hubieran estado en marcha, habría habido problemas pero se hubieran podido compensar. Si no se compensó es porque estaban paradas. Lo cual ha pasado ya varias veces.

– ¿Por qué paradas?

– Porque no querían gastar.

– Con el dinero hemos topado.

– Es que es un tema de inversión. Esto se arregla con dinero. Esto se ve venir desde hace mucho tiempo, se podía haber evitado, se sabía que estaba viniendo, se veían problemas cada vez más gordos, y no se ha querido evitar, lo cual es más vergonzoso.

– Usted ya habló de apagones en 2021.

– Porque se produjo un gran incidente a nivel de Europa el 8 de enero de 2021. Estuvo a punto de quedarse apagada toda Europa. Fue por un problema de pérdida de sincronía, por un motivo similar a este. Pero fíjate cómo estamos que la mayoría de la ciudadanía ni se ha enterado.

– ¿Por qué no ha o currido esta vez en el resto de Europa?

– Ya pasará, no te preocupes.

– ¿Y no se toman medidas?

– Se están tomando, sí. Por ejemplo, Red Eléctrica Española obliga a que lo nuevo venga con sistemas de estabilización. El problema está con lo que ya está instalado. Seamos honestos, el problema está con las nuevas renovables. Las otras no tienen problemas.

– ¿Por qué en Gipuzkoa volvió la luz antes que en otros puntos?

– Estar cerca de Francia os ha ayudado. España ha importado muchísima electricidad de Francia estas últimas horas. Las zonas más cercanas a la frontera se han podido restablecer más rápido. Yo vivo en Figueras, que está a 20 kilómetros de la frontera. En mi casa la electricidad no volvió hasta las 14.00 horas, pro la mayoría del municipio tenía luz.

– ¿Y eso?

– Porque hay un transformador local de mi barrio que falla como una escopeta de feria y el Ayuntamiento no lo cambia. Pero ese es otro problema.