La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando no solo la manera en la que nos comunicamos entre nosotros, sino que también tiene un gran impacto en diversas áreas como la educación, la seguridad ciudadana, la salud o la administración pública. Pero esta tecnología que está transformando estos sectores no solo conlleva beneficios, sino también riesgos asociados. El presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, Unai Aberasturi (Bilbao, 1978), organiza hoy y mañana junto al Ararteko una serie de mesas redondas sobre los desafíos para los derechos humanos y la protección de datos que atañen a esta herramienta en el marco de los Cursos de Verano de la EHU.

– ¿Qué está pasando con la Inteligencia Artificial?

– Muchas cosas.

– ¿Pero buenas o malas?

– Muchas cosas buenas porque tiene elementos muy positivos en diferentes sectores que nos ayudan a gestionar servicios como puede ser la sanidad, la educación o la seguridad de una forma más eficiente. Pero también plantea cuestiones negativas o tiene elementos oscuros como puede ser, por ejemplo, la afección a los derechos fundamentales que pueden verse afectados.

– ¿Por ejemplo?

– Existe el riesgo de que una inteligencia artificial haga perfilados de personas de manera incorrecta, incluso sesgada, que lleve a la discriminación de determinados colectivos. Otro puede ser el de la falta de transparencia, no saber exactamente cómo funciona la inteligencia artificial y cómo se toman las decisiones desde las administraciones utilizando sistemas de información que utilizan IA.

– ¿De qué se nutre la IA?

– El uso de la inteligencia artificial tiene sentido la mayoría de las veces porque se nutre de datos, de datos que afectan a personas concretas. La mayoría de veces somos la propia ciudadanía quienes aportamos esos datos. Por ejemplo, en el ámbito privado, cuando utilizamos chatGPT, aportamos nuestros datos como usuarios de esa tecnología.

– ¿Cuál es el peor escenario que imagina que puede ocurrir si se hace un uso erróneo de esos datos?

– Se habla mucho de la dominación del robot, pero esos son escenarios un poco catastrofistas. Escenarios problemáticos que son más cercanos y que ya empezamos a ver son la pérdida de control sobre nuestros datos. Porque como ciudadanía tenemos que ser conscientes de lo importante que es para nosotros a la hora de desarrollarnos como personas tener siempre el control sobre lo que sucede con nuestros datos. Pero más allá del derecho a la protección de datos, el riesgo principal que me puedo imaginar es una afección constante por parte de esta tecnología a derechos fundamentales como pueden ser la salud, la vivienda o la educación en la medida en que la Administración delega sus funciones en la máquina sin supervisión humana.

– ¿En qué momento podemos perder ese derecho?

– Cuando aceptamos las condiciones en Internet, la mayoría de veces sin saber exactamente lo que estamos aceptando, estamos regalando nuestros datos a empresas que no sabemos qué van a hacer con ellos. Pero también cuando subimos fotos a nuestros estados en WhatsApp o en nuestro perfil de cualquier red social. Y con la inteligencia artificial puede pasar exactamente lo mismo. Que nos ciegue de alguna forma las ganas de utilizar una tecnología nueva que pueda resultar muy atractiva, que le cedamos a esa tecnología parte de nuestro ser como son los datos y no ser conscientes de lo que ello puede implicar a posteriori.

– ¿La privacidad es poder?

– Es el poder que tenemos como ciudadanos para controlar algo tan esencial como son nuestros datos. No podemos olvidar que nuestros datos son parte de nuestra personalidad y en la medida en que perdemos el control sobre lo que sucede con ellos perdemos el control sobre un aspecto muy importante de nuestra personalidad. Pero, por otro lado, los datos en manos de terceras personas como pueden ser empresas o Administraciones son poder para, por ejemplo, vendernos determinados productos que nos pueden interesar porque nos han perfilado de una determinada manera y podemos acabar siendo objetos o sujetos de consumo constante.

– ¿Internet conoce mejor nuestros hábitos que nosotros mismos?

– Internet conoce los hábitos que tenemos en Internet. Nosotros conocemos nuestros hábitos, que pueden ser nuestros hábitos en el mundo digital pero también nuestros hábitos en el mundo analógico normal, porque nosotros somos quienes somos no solo en Internet, sino también fuera. Esto se ve muy bien en las redes sociales. Muchas veces las personas no son en realidad quienes dicen ser y nos creamos perfiles más bien fantasiosos dando una imagen que no se corresponde después con la realidad.

– ¿Cómo se conjuga la seguridad con la intimidad personal?

– Se trata de buscar un equilibrio en el uso de la tecnología, que tiene que ser respetuoso con la protección de los derechos fundamentales como puede ser el derecho a la protección de datos. Por ejemplo, Lanbide uOsakidetza pueden utilizar la IA para conseguir un objetivo de interés público como puede ser tratar una enfermedad muy concreta o perfilar a las personas para que puedan conseguir un empleo digno. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial para esos objetivos que son legítimos siempre tendrán que proteger el derecho a la protección de datos.

– ¿Somos conscientes de la cantidad de derechos que cedemos casi de manera inconsciente?

– Somos cada vez más conscientes. Y con la IA es verdad que todavía no hemos recibido denuncias ni reclamaciones, pero ya se percibe a nivel social una mayor preocupación sobre cómo puede inferir o afectar sobre los datos de cada uno.

