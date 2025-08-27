Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Primer caso de serotipo 3 de lengua azul en una vaca de Gipuzkoa

Se ha detectado en una explotación ganadera de Oiartzun

El Diario Vasco

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:57

Gipuzkoa ha detectado en las últimas horas el primer caso de serotipo 3 de lengua azul en una vaca en Orio, según confirmó la Diputación ... Foral de Gipuzkoa después de que se localizase también otra infección de este tipo en Bizkaia, en este caso en un ejemplar de Encartaciones. Desde Enba, la organización agraria de los baserritarras, explicaron que la vaca contagiada detectada en el territorio «estaba vacunada, por lo que los síntomas han sido muy leves».

