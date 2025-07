El prestigioso premio Odum recae en un investigador de AZTI: «Su trabajo transciende fronteras y disciplinas»

J. F. Viernes, 18 de julio 2025, 12:39 Comenta Compartir

El ecólogo marino Ángel Borja, investigador principal del centro científico y tecnológico AZTI, ha sido galardonado con el Odum Award for Lifetime Achievement, el máximo reconocimiento internacional otorgado por la Coastal and Estuarine Research Federation (CERF) de Estados Unidos. Este prestigioso premio no solo celebra su extraordinaria trayectoria científica y sus invaluables contribuciones al conocimiento, gestión y conservación de los ecosistemas costeros y estuarinos a nivel internacional, sino que también marca un hito histórico: es la primera vez, desde su creación en 1997, que el galardón se concede a una persona de fuera de Estados Unidos.

Este premio, que honra el legado de tres miembros de la familia Odum, referentes históricos de la ecología moderna, había recaído exclusivamente en investigadores estadounidenses hasta la fecha. La distinción a Ángel Borja subraya la relevancia global de su trabajo y el creciente liderazgo europeo en el ámbito de las ciencias marinas.

Con más de 40 años de dedicación a la investigación marina, Ángel Borja ha desarrollado toda su carrera en el País Vasco, desde donde ha proyectado su labor a escala internacional. En AZTI, ha liderado equipos multidisciplinares de más de 25 investigadores, logrando importantes fondos competitivos y formando a 30 estudiantes de máster y doctorado procedentes de diversos países como España, Portugal, Italia, China, México, Arabia Saudí o Irán, lo que ha consolidado a AZTI como un referente europeo en ecología marina aplicada.

Su investigación ha sido clave para situar al País Vasco y a España en una posición de liderazgo en campos decisivos para la protección del medio marino. Estos incluyen:

- La lucha contra la contaminación

- La evaluación de la salud de los océanos

- La implementación de políticas europeas como la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre la Estrategia Marina

- La planificación espacial marítima

- La gestión sostenible de los recursos

- Los servicios ecosistémicos

- La aplicación de la genómica al monitoreo ambiental

- El estudio del cambio climático

Más allá de la investigación, Ángel Borja también ha desempeñado una destacada labor como formador y divulgador científico. Dirige desde 2004 el curso de verano sobre investigación marina en San Sebastián, una iniciativa que en 2024 fue reconocida por la Comisión Europea por su excelencia académica y proyección internacional.

Premio a una trayectoria excelente

Según el jurado de CERF, el galardón no solo premia una trayectoria científica de excelencia, sino también una visión que integra la investigación, la aplicación práctica y un firme compromiso con la sostenibilidad de los océanos. En sus propias palabras, «el trabajo de Ángel Borja ha trascendido fronteras y disciplinas, promoviendo una ciencia útil, rigurosa y accesible para la gestión ambiental». Este reconocimiento se alinea perfectamente con las grandes prioridades internacionales en sostenibilidad marina, especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 (Vida submarina) de las Naciones Unidas, así como con las líneas estratégicas de AZTI en transferencia de conocimiento y colaboración internacional.

«Es un inmenso honor recibir un premio con el legado científico de la familia Odum, cuyos trabajos marcaron profundamente mi vocación y carrera», ha afirmado Ángel Borja. «Recibo este reconocimiento como un estímulo colectivo a todas las personas que trabajamos desde Europa por unas costas más resilientes y mejor gestionadas, y como un impulso para seguir promoviendo la aplicación de la ciencia a la toma de decisiones».

La entrega oficial del Odum Award for Lifetime Achievement se realizará el 9 de noviembre de 2025, durante la 28ª Conferencia Bienal de CERF en Richmond, Virginia, EE. UU., considerada el principal foro científico internacional sobre ecosistemas costeros y estuarinos.

AZTI, que cuenta con un equipo de más de 280 personas a jornada completa (con un 69% de doctores), es un centro científico y tecnológico especializado en el medio marino y la alimentación, con más de 40 años de experiencia y una presencia en 45 países. Su misión es impulsar un cambio positivo hacia una sociedad saludable, sostenible e íntegra, desarrollando proyectos de transformación de alto impacto y alineados con los ODS 2030 de Naciones Unidas.