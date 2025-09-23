Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juzgados de la Plaza de Castilla donde se dilucidará el caso de la herencia millonaria de un empresario leonés, padre biológico de un demandante guipuzcoano. E. P.

Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad

El multimillonario, fallecido hace cuatro años, se empadronó en Pamplona para no dejar los bienes a ningún hijo gracias a su régimen foral

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:04

El enésimo caso del bufete de abogados sevillano de Fernando Osuna, experto en filiaciones y encargado, por ejemplo, de las del Cordobés y Julio Iglesias, ... tiene esta vez como protagonista a un empresario guipuzcoano y pone en juego una herencia cuyo valor se estima superior a los 14 millones de euros. Un juzgado de Madrid ha fijado ya fecha de juicio para abril de 2026 y en el mismo se dilucidará si este ciudadano guipuzcoano es heredero legal de la fortuna amasada por un empresario leonés que falleció hace cuatro años a sus 89 años. Su madre también murió hace dos años y no tendrá que pasar por el trance de la resolución judicial.

