Piden 10 años para tres personas por un intento de asesinato en una casa okupada de Gipuzkoa
Los procesados actuaron «guiados por sentimientos de menosprecio, rechazo e intolerancia hacia el origen nacional» de las víctimas
San Sebastián
Lunes, 20 de octubre 2025, 00:10
La Fiscalía pide 10 años de cárcel para los tres acusados de tentativa de homicidio contra una de las tres personas que se encontraban en ... una casa okupada de una localidad guipuzcoana. El juicio estaba previsto para los días 29 y 30 del pasado mes de abril, pero tuvo que ser suspendido. El procedimiento arrancará hoy y finalizará mañana con la segunda vista oral.
Los hechos se remontan al 2 de marzo de 2024, cuando a las 23.30 horas los procesados accedieron al inmueble portando «un bate de béisbol, un cuchillo y un cristal roto con empuñadura». Una vez localizaron a las tres víctimas, les espetaron 'sois unos argelinos, bastardos hijos de puta' y, «guiados por sentimientos de menosprecio, rechazo e intolerancia hacia su origen nacional, actuaron con ánimo de acabar con la vida» de uno de los afectados.
Cuando los acusados localizaron a las tres víctimas les espetaron «sois unos argelinos, bastardos hijos de puta»
Acto seguido, uno de los procesados lo agarró del cuello y le enseñó un arma blanca mientras los otros dos denunciados le instaban a tirarlo por la ventana, que se encontraba a seis metros de altura del suelo. El procesado lo lanzó ventana abajo y las otras dos víctimas, sintiendo «temor por su vida o por ser gravemente heridos», decidieron saltar por la misma.
Lesiones por la caída
Como consecuencia de los hechos, los denunciantes sufrieron varias lesiones en zonas lumbares, muñecas, pies, cara y hombro que precisaron de asistencia médica. Los tres procesados se encuentran en prisión provisional desde el 4 de marzo de 2024. La Fiscalía solicita para ellos una pena total de 10 años de prisión –8 por tentativa de homicidio y 2 por delito de amenazas–.
La Fiscalía solicita para ellos una pena total de 10 años de prisión: 8 por tentativa de homicidio y 2 por delito de amenazas
El juicio se celebrará hoy y mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Se solicita también una indemnización conjunta de 50.000 euros a las víctimas del ataque.
