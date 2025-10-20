Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos abogados de otro caso entran a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en la calle San Martín. Lobo Altuna

Piden 10 años para tres personas por un intento de asesinato en una casa okupada de Gipuzkoa

Los procesados actuaron «guiados por sentimientos de menosprecio, rechazo e intolerancia hacia el origen nacional» de las víctimas

Martin Ruiz Egaña

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:10

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para los tres acusados de tentativa de homicidio contra una de las tres personas que se encontraban en ... una casa okupada de una localidad guipuzcoana. El juicio estaba previsto para los días 29 y 30 del pasado mes de abril, pero tuvo que ser suspendido. El procedimiento arrancará hoy y finalizará mañana con la segunda vista oral.

