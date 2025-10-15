Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen exterior de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Gorka Estrada

Piden 7 años de prisión para un abuelo acusado de abusar sexualmente de su nieta

El juicio tenía que empezar hoy, pero se retrasa sin nueva fecha al no acudir la víctima, su madre y su abuela a la vista oral

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:11

Comenta

La Fiscalía solicita 7 años de prisión para un abuelo acusado de abusar sexualmente de su nieta menor de edad. El juicio estaba previsto para ... este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, pero no ha podido celebrarse por la ausencia de «testimonios fundamentales para esclarecer los hechos», según ha esgrimido el Ministerio Público. La presunta víctima, su madre y su abuela, que iban a declarar como testigos, no se han presentado en la sala de vistas, por lo que el juicio ha quedado suspendido y pendiente de un nuevo señalamiento.

