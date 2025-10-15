Piden 7 años de prisión para un abuelo acusado de abusar sexualmente de su nieta

La Fiscalía solicita 7 años de prisión para un abuelo acusado de abusar sexualmente de su nieta menor de edad. El juicio estaba previsto para ... este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, pero no ha podido celebrarse por la ausencia de «testimonios fundamentales para esclarecer los hechos», según ha esgrimido el Ministerio Público. La presunta víctima, su madre y su abuela, que iban a declarar como testigos, no se han presentado en la sala de vistas, por lo que el juicio ha quedado suspendido y pendiente de un nuevo señalamiento.

El abuelo de la menor, que sí se ha personado esta mañana en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales a persona menor de 16 años y por otro de exhibición de material pornográfico.

Los hechos mencionados se remontan al mes de abril de 2020. Según narra el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, la menor «fue a vivir junto con sus cuatro hermanos a casa de sus abuelos maternos», donde residió durante «aproximadamente un año». Este cambio de domicilio se produjo debido a que sus dos progenitores «ingresaron en prisión».

Tocamientos

La vivienda en la que convivían contaba con dos habitaciones, salón, un baño y cocina, por lo que «el hacinamiento a la hora de pasar la noche era evidente». La víctima, su hermana y el abuelo ahora acusado dormían en la misma cama. En esa situación, en el verano de 2020 y «durante tres noches seguidas» sobre las 3 o 4 de la madrugada el procesado, «con ánimo libidinoso», realizó distintos tocamientos a la pequeña y «trató de quitarle el pijama», a lo que la menor reaccionó «levantándose de la cama y marchándose».

También se le acusa de un delito de exhibición de material pornográfico por presuntamente enseñar a la joven «un vídeo en cuya caratula aparecían dos mujeres desnudas».