«Pedimos una solución, esta gente me dice que no tiene nada y que prefiere ir a la cárcel que a la calle»

Con el rostro oculto tras unas gafas de sol y un buff, Youssef se sentó ayer ante los micrófonos en nombre del centenar de personas ... que viven en el antiguo instituto abandonado en el barrio donostiarra de Martutente, para pedir a las instituciones «una solución» ante el inminente desalojo del edificio.

Este magrebí señaló que la orden judicial de desahucio «es muy, muy dura» porque se van a ver obligados a salir de un lugar donde «no tienes luz, ni agua, ni nada» a no se sabe dónde. Añadió que «en todo San Sebastián no hay un perro que duerma en la calle, y nosotros somos humanos. ¿No hay humanidad?». Recordó que «hay personas que no comen nada en dos días, tres días...», lo que les sitúa en una tesitura difícil «y más con este tiempo» de «mucho frío, mucho frío», «24 horas» al día.

Consciente de que diversos entornos identifican el instituto de Martutene como un foco de inseguridad ciudadana, explicó que «mucha gente dice que ese ha robado, pero no sabe que lleva dos o tres días sin comer». Así, apeló a «buscar» el origen «del problema». «Si estas personas tienen ayuda y trabajo, no harían problemas. Si pregunto a los chicos por qué has robado, me dicen que aquí no tengo lavadora, no tengo ducha, no tengo nada. Y en la cárcel tengo ducha, tengo lavadora, tengo doctor, tengo cama, tengo medicamentos... La gente busca ir a la cárcel, que es mejor que esta vida» «bebiendo alcohol» entre «humedad, bacterias, ratas...». «El 70% salen de aquí enfermos», zanjó.