Youssef expone la situación del centenar de norteafricanos que vive en el edificio okupado. Estrada

«Pedimos una solución, esta gente me dice que no tiene nada y que prefiere ir a la cárcel que a la calle»

Un magrebí reclama «ayuda o trabajo» como vía para no preferir vivir en prisión que con «frío, humedad y ratas» en libertad

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:43

Con el rostro oculto tras unas gafas de sol y un buff, Youssef se sentó ayer ante los micrófonos en nombre del centenar de personas ... que viven en el antiguo instituto abandonado en el barrio donostiarra de Martutente, para pedir a las instituciones «una solución» ante el inminente desalojo del edificio.

